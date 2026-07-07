https://mehrnews.com/x3cwjd ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ کد مطلب 6881962 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ میدان داری لنگرودی ها به شب صد و بیست و نهم رسید لنگرود- همزمان با شب صد و بیست و نهم از تجمعات، لنگرودی ها در فراق رهبر شهید میدان داری کردند. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6881962 کپی شد مطالب مرتبط مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم فریاد خونخواهی رودسری ها در شب صد و بیست و نهم گوشه ای از یکصد و بیست و نهم رشتوندان در سنگر خیابان موج صد و بیست و نهم حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان طوفان دلتنگی در مسیر بدرقه یار؛ ایران در رثای رهبر شهیدش برخاست تجمع بزرگ «جاماندگان بدرقه امام شهید» در اهواز برگزار میشود برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب شهرستان لنگرود
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