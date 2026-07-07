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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰

میدان داری لنگرودی ها به شب صد و بیست و نهم رسید

میدان داری لنگرودی ها به شب صد و بیست و نهم رسید

لنگرود- همزمان با شب صد و بیست و نهم از تجمعات، لنگرودی ها در فراق رهبر شهید میدان داری کردند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6881962

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