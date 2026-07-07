ادعای آکسیوس درباره وسعت و شدت حملات اخیر به ایران

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» در گزارشی با استناد به اظهارات یک مقام آمریکایی مدعی شد که حملات شب گذشته علیه برخی تأسیسات در جنوب ایران، از نظر کمی و کیفی گسترده‌تر و شدیدتر از حملات ۱۰ روز پیش بوده است.

این مقام آمریکایی در گفتگو با آکسیوس ادعا کرده که شدت حملات اخیر، چهار تا پنج برابر بیشتر از حملات قبلی ارزیابی می‌شود.

وبگاه «آکسیوس» در گزارش جدید خود به نقل از یک مقام آمریکایی، با طرح اتهامات تکراری و واهی علیه ایران در خصوص امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، تلاش کرد رویکرد خصمانه واشنگتن را توجیه کند.

این منبع آمریکایی با ادبیاتی مداخله‌جویانه مدعی شد که دونالد ترامپ در جریان حضور خود در ترکیه برای شرکت در نشست ناتو، طرحی برای حمله به ایران را تصویب و دستور اجرای آن را صادر کرده است. این مقام آمریکایی همچنین با تهدیدآمیز خواندن مواضع ایران، مدعی شد که تهران باید مسئولیت «عواقب» رفتار خود را بپذیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق حاکمیت ملی و آمادگی کامل برای پاسخ قاطع به هرگونه ماجراجویی و تعرض دشمنان در منطقه تأکید دارند.

به گزارش پایگاه خبری «آکسیوس»، یک مقام آمریکایی در اظهاراتی مداخله‌جویانه اعلام کرد که واشنگتن در حال جمع‌بندی و ارزیابی نتایج حملات اخیر علیه اهدافی در ایران است. این منبع مدعی شد که تصمیمات بعدی آمریکا، بر اساس نتایج همین ارزیابی‌ها اتخاذ خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منابع رسمی در داخل ایران هنوز جزئیات کاملی از ابعاد این تجاوزات ارائه نکرده‌اند و البته مقامات نظامی کشورمان همواره بر آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه ماجراجویی دشمن تأکید داشته‌اند.