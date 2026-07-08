پیش بینی خیزش گرد و غبار و وزش باد شدید برای چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این سامانه تا پس فردا در استان فعال خواهد بود و باعث کاهش کیفیت هوا، افت دید افقی و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و غباری می‌شود.

وی افزود: شهروندان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک مناسب استفاده نمایند.

نوروزی بیان داشت: این پدیده که ریشه در فعالیت سامانه‌های جوی و انتقال گرد و غبار از مناطق خشک همجوار دارد، در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش پوشش گیاهی، تکرار و شدت بیشتری یافته و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در استان‌های مرکزی و غربی کشور دوچندان کرده است.

وی تصریح کرد: مسئولان استانی نیز لازم است با اطلاع‌رسانی به‌موقع و آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و درمانی، ضمن کاهش اثرات این سامانه بر سلامت عمومی، از بروز مشکلات ترافیکی ناشی از کاهش دید اطمینان حاصل کنند.