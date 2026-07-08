قدردانی استاندار البرز از مردم و دست اندرکاران بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام مجتبی عبدالهی استاندار البرز خطاب به مردم و همچنین دست اندرکاران برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف، مؤمن، ولایتمدار و قدرشناس استان البرز
حضور پرشور، آگاهانه و باشکوه شما در آیین بدرقه و مراسم مرتبط با تشییع آقای شهید ایران، جلوهای ماندگار از عشق و ارادت به آرمانهای والای انقلاب اسلامی، ولایت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را در تاریخی ترین بدرقه آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به نمایش گذاشت و بار دیگر ثابت کرد که ملت بزرگ ایران در بزنگاههای تاریخی، با وحدت، همدلی و انسجام ملی، حماسهای ماندگار میآفریند.
استان البرز به عنوان استان معین تهران، افتخار میزبانی و خدمترسانی به زائران و عاشقان این شهید والامقام را بر عهده داشت و بحمدالله با مشارکت گسترده مردم، همراهی دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و حضور پررنگ گروههای مردمی، این مسئولیت به شایستگی انجام شد.
بر خود لازم میدانم از حضور کمنظیر و ارزشمند آحاد مردم شریف استان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، هیئات مذهبی، اصناف، بازاریان، فعالان اقتصادی، خیرین، تشکلهای مردمی، جوانان، بانوان، دانشجویان، دانشآموزان، ورزشکاران، هنرمندان و همه اقشار مختلف جامعه که با حضور و همراهی خود شکوه این مراسم را دوچندان کردند، صمیمانه قدردانی نمایم.
همچنین از تلاشهای خالصانه تمامی خادمان این رویداد بزرگ، بهویژه دستاندرکاران برپایی موکبهای مردمی، گروههای جهادی، نیروهای امدادی، عوامل خدمات شهری، شهرداریها، فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، کادر درمان، نیروهای راهداری و حملونقل، فعالان حوزه اطلاعرسانی و رسانه، روابط عمومیها و تمامی کسانی که با روحیه ایثار و خدمت، در خدمترسانی به زائران نقشآفرینی کردند، سپاسگزاری میکنم.
از همکاری ارزشمند نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، بسیج مستضعفین، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که با برنامهریزی دقیق، هوشیاری و تلاش شبانهروزی، امنیت، آرامش و نظم این مراسم را به بهترین شکل تأمین کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
بیتردید، این همدلی، همافزایی و مشارکت گسترده میان مردم، مسئولان، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج، اصناف، نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی، تصویری باشکوه از وفاق، انسجام و سرمایه اجتماعی استان البرز را به نمایش گذاشت و نشان داد که فرهنگ ایثار، خدمت و همبستگی همچنان سرمایه ارزشمند ملت ایران است.
امیدوارم این روحیه وحدت، همدلی و مسئولیتپذیری، همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد و با اتکال به خداوند متعال و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، شاهد تداوم عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی باشیم.
از همه شما مردم عزیز و تمامی خدمتگزاران این حماسه بزرگ، صمیمانه سپاسگزارم.
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