تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی به زودی به بهره برداری می رسد

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از مراحل تکمیل تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی گفت: تقاطع غیر همسطح ملکشاهی در محور ایلام - بدره - دره شهر که مسیر ارتباطی بخش سیوان نیز محسوب می‌شود یکی از نقاط پرحادثه استان ایلام بود که عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح جهت رفع این نقطه پر حادثه اجرایی شد.

وی بیان کرد: طول این پروژه شامل رمپ‌ها و لوپ‌ها چهار و نیم کیلومتر است که تاکنون پل رو گذر آن با ۲ دهانه ۱۹ متری و رمپ ایلام به سمت ملکشاهی و لوپ خروجی ملکشاهی به سمت ایلام و همچنین لوپ ورودی مسیر بدره به سمت ملکشاهی تا امروز تکمیل شده و زیر بار ترافیک قرار دارد و رمپ خروجی ملکشاهی به سمت بدره و دره شهر به طول ٧٠٠متر زیر اساس و اساس آن به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: تا قبل از اربعین دو لایه آسفالت آن هم اجرا و زیر بار ترافیک خواهد رفت و بدین ترتیب کل این تقاطع تکمیل می شود.

رفیعی خاطرنشان کرد: برای افزایش ایمنی تردد و استاندارد شدن محور اصلی ایلام- بدره - دره شهر در محدوده تقاطع غیر همسطح عملیات خاکبرداری مسیر اصلی توسط پیمانکار در حال انجام است و تا پایان شهریور امسال نیز این مرحله تکمیل خواهد شد.