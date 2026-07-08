به گزارش خبرگزاری مهر، اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید و شهدای عزیز خانواده اش، به امامت آیت الله جوادی آملی و با حضور جمعیت میلیونی عاشق رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.



آیت‌الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب توصیف‌های متعالی و چکیده‌ای از ویژگی‌های منحصر به فرد امام شهید را در فرازهای پایانی نماز در قالب شهادت‌نامه‌ای بیان کرد تا برای همیشه تاریخ بماند:



اللَّهُمَّ إِنَّ هذَا الْمُسَجَّی قُدّامَنَا، عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِک

بارالها، این پیکری که در برابر ما آرمیده است، بنده تو، فرزندِ بنده تو و فرزندِ کنیزِ توست



نَزَلَ، نَزَلَ، نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ مَلَکُوتِک

او فرود آمده است، فرود آمده است، فرود آمده است به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت، عظمت و ملکوت تو



نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ مَلَکُوتِک

او به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت و ملکوت تو فرود آمده است



نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ مَلَکُوتِک

او به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت و ملکوت تو فرود آمده است



اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ مُجاهِداً، مُبالِغاً، وَرِعاً، مُوَحِّداً، مُتَأَلِّهاً

خدایا، او در حالی بر تو وارد شده که مجاهدی سخت‌کوش، پرهیزکار، یکتاپرست و اهل تألّه و خداشناسی بوده است



اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، إِنَّهُ نَزَلَ عِنْدَکَ شَهِیداً لِلْإِسْلَامِ وَ الْقُرْآنِ وَالْعِتْرَةِ؛ هذَا أَوَّلاً

خدایا، خدایا، خدایا، او نزد تو در مقام گواهِ [شهیدِ] اسلام، قرآن و عترت فرود آمده است؛ این نخستین گواهی ماست



اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، إِنَّهُ نَزَلَ عِنْدَکَ قَتِیلاً لِلْإِسْلَامِ؛ قَتِیلاً لِلْأُمَّةِ الْمُسْلِمَة؛ قَتِیلاً لِسِیَاسَتِهَا؛ قَتِیلاً لِصِیَانَتِهَا؛ قَتِیلاً لِکِیَانِهَا؛ قَتِیلاً لِعَظَمَتِهَا وَ سِیَادَتِهَا وَ مَوْلَوِیَّتِهَا وَ وَحْدَتِهَا

خدایا، خدایا، خدایا، او نزد تو در حالی آمده که کشته راه اسلام است؛ کشته امت مسلمان است؛ کشته راه سیاست اسلام؛ کشته راه پاسداری از اسلام؛ کشته راه کیان [حفظ موجودیت امت اسلامی] آن؛ کشته راه عظمت، سیادت، مولویّت [مولی‌بودن و ولایت و حقّ رهبری و فرمانروایی] و وحدت آن است



یَا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ، اقْبَلْ مِنْهُ وَ مِنَّا الْیَسِیرَ، إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

ای آن‌که عمل اندک را می‌پذیری و بر کار ناچیز پاداش می‌دهی، از او و از ما همین عمل اندک را بپذیر؛ همانا تو بر هر کاری توانایی



اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِعِزِّ غُفْرَانِکَ، وَ هُوَ عَبْدُکَ وَ مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِکَ

خدایا او به پناه عزّتِ آمرزش تو فرود آمده است، و او بنده توست و نیازمند رحمت توست



اللَّهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ الْمَهْدِیِّینَ

خدایا، او را با امامان هدایتگر و هدایت‌یافته محشور فرما



وَاخْلُفْ عَلَی أَهْلِهِ فِی الْغَابِرِینَ، صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ، وَاحْشُرْنَا مَعَهُ مَعَ عِنَایَتِکَ وَ عِنَایَة مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِین

و برای بازماندگانش جانشینی نیکو قرار ده، و بر او و بر همه آنان درود فرست، و ما را نیز به عنایت خود و به عنایت محمد و عترت پاک او با وی محشور گردان.



بوسه بر عمامه آقای شهید



این مرجع تقلید همچنین قبل از اقامه نماز هم بر عمامه سیدنا القائد شهید بوسه زدند؛ بوسه‌ای از جنس اخلاص و ارادت قلبی.