هشدار افزایش پراکندگی پشه آئدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی عنایتی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به گسترش دامنه حضور پشه آئدس آلبوپیکتوس در مازندران، بار دیگر ضرورت رعایت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری‌های منتقله از طریق این ناقل را الزامی خواند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با بیان اینکه بررسی‌های میدانی از حضور این گونه پشه در بیشتر مناطق استان حکایت دارد، اظهار کرد: بیشترین تراکم آئدس آلبوپیکتوس در شهرستان‌های غربی مازندران ثبت شده و کنترل آن بدون مشارکت شهروندان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه این پشه برای تکثیر به آب‌های راکد با حجم کم نیاز دارد، افزود: برخلاف تصور بسیاری از مردم، محل رشد این گونه تالاب‌ها یا آبگیرهای بزرگ نیست، بلکه ظروف کوچک حاوی آب مانند زیرگلدانی‌ها، لاستیک‌های فرسوده، سطل‌ها، مخازن بدون درپوش و سایر نقاطی که چند روز آب در آنها باقی بماند، محیط مناسبی برای تخم‌گذاری آن محسوب می‌شود.

عنایتی با بیان اینکه آئدس آلبوپیکتوس عمدتاً در ساعات ابتدایی روز و اواخر عصر فعال است، تصریح کرد: این گونه در صورت ورود ویروس از طریق فرد آلوده، قابلیت انتقال بیماری‌هایی مانند تب دنگی و چیکونگونیا را دارد، اما مشاهده این پشه به معنای شیوع بیماری در منطقه نیست.

وی مهم‌ترین راهکار کنترل این ناقل را حذف کانون‌های تولیدمثل آن دانست و گفت: تخلیه هفتگی آب ظروف، پوشاندن مخازن ذخیره آب، جلوگیری از جمع شدن آب در حیاط و باغچه، جمع‌آوری وسایل بلااستفاده و مدیریت مناسب پسماندها، تأثیر مستقیمی بر کاهش جمعیت این پشه دارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین استفاده از لباس‌های پوشیده و روشن، مواد دورکننده حشرات، توری پنجره و پشه‌بند را از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش خطر گزش عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تب، سردرد، درد عضلات، درد پشت چشم یا بثورات پوستی، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

عنایتی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط موجود جای نگرانی عمومی ندارد، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که با آگاهی عمومی، حذف آب‌های راکد و رعایت توصیه‌های بهداشتی می‌توان خطر بیماری‌های منتقله از پشه آئدس را به‌طور مؤثر مدیریت کرد.