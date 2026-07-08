دریادار سیاری: سواحل ایران جهنم بی بازگشت برای نیروهای خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در ویژه برنامه «آقای شهید ایران» در شبکه یک صداوسیما، ضمن عرض تسلیت مجدد به عموم ملت ایران و مسلمانان جهان به مناسبت قائد ملت ایران، به اهمیت قدرت دریایی و توسعه دریامحور در جهان اشاره و اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد ظرفیت کره زمین را آب فراگرفته و شرایط جغرافیای ایران عزیز نیز به گونهای است که از شمال و جنوب به دریا راه داشته و از حدود ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریایی نیز برخوردار است.
وی با تاکید بر لزوم بهرهمندی بیش از پیش ایران اسلامی از منابع دریایی خویش، بیان کرد: حدود ۹۰ درصد واردات و صادرات کشورهایی که به دریا راه دارند، از جمله ایران اسلامی از طریق دریا صورت میگیرد، دلیل آن هم، تجارت از طریق دریا، به مراتب سادهتر و ارزانتر از دیگر روشهاست. دیگر مواهب دسترسی به دریا، تامین منابع غذایی و استفاده از انواع انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر نظیر بادها و قدرت امواج است. دریا منبع قدرت است و ثروت به طوری که کشورهای قدرتمند جهانی، بیشترین بهره را از عرصه دریا بردهاند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در عرصه دریا، تاکید کرد: رهبر شهید انقلاب در سال ۶۸، با بیان اینکه «دریا میتواند تاثیر مثبتی بر سیاستهای کلی کشور بگذارد»، بر لزوم توجه بیش از پیش حکمرانان و مسئولان مربوطه به مقوله دریا تاکید کردهاند تا مسیر پیشرفت ایران اسلامی هموارتر از قبل شود. ایشان همچنین در سال ۷۶ بر لزوم بهرهوری از دریا تاکید و به عقب ماندگیهای ایران اسلامی در این حوزه اشاره کردند و چندی بعد نیز خواستار استفاده هرچه بیشتر از سواحل دریای عمان شدند. اهمیت دریای عمان در همین نبرد اخیر نیز بار دیگر بر همگان عیان شد به طوریکه خط مقدم نبرد در دریا و همچنین حفاظت از تنگه هرمز، دریای عمان بود.
تحقق درصد بالایی از مطالبات رهبر شهید انقلاب از نیروهای مسلح در حوزه دریا
امیر دریادار سیاری با اشاره به چگونگی الحاق ناوشکن جماران به نیروی دریای ارتش، گفت: حضرت آقا در طول دوران رهبری خویش، فقط یک مرتبه برای افتتاح موضوعی آمدند و آن هم در بهمن ماه سال ۸۸ برای الحاق ناوشکن جماران به ناوگان نیروی دریایی ارتش در بندرعباس است. ما حتی برای نامگذاری ناوشکن «جماران» از رهبر شهید انقلاب اجازه گرفتیم، ایشان دلیل این مساله را جویا شدند که ما پاسخ دادیم، اولین فردی که دستور ساخت را به نیروی دریایی ارتش داد، حضرت امام (ره) بود. ایشان همچنین در مراسم الحاق ناوشکن جماران، دلیل عدم بهرهمندی ملت ایران را حکمرانان فاسد دانستند و تاکید کردند که حکومتهای فاسد پیشینی نتوانستند آبروی ملت ایران را در عرصه دریا حفظ کنند. رهبر شهید انقلاب در یادداشت خویش در دفترچه یادبود الحاق ناوشکن جماران به ناوگان نداجا، تاکید کردند که متخصصان ایرانی میتوانند با عبور از موانع، موجب افتخار ملت ایران شوند.
امیر دریادار سیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب در حوزه دریا، اظهار کرد: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همت فرماندهان و مسئولان، توانستند درصد بسیار بالایی از انتظارات و سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب در حوزه بهرهمندی از دریا، سواحل دریای عمان، مکران و خلیج فارس را برآورده کنند. ما در ارتش، سیاستهای ابلاغی رهبری را به برنامهای در ۳ بعد حضور در دریا، ساخت ناوشکنها و گسترش زیرساختها در سواحل تبدیل کردیم. واقعیت اما آن است که آنچه انتظار میرفت که دولتها در این مناطق انجام دهند، به اندازه اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای مسلح نبود. انتظار این است که دولتها با توجه به تاکیدات مکرر حضرت آقا، در این حوزه، تلاشهای بیشتری انجام دهند.
ضرروت تبدیل سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب در حوزه دریا به برنامه
وی در بخش دیگری از اظهارات خویش، به توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به جزئیات تاکید و تصریح کرد: ایشان توجه بسیاری به جزئیات داشت به طوریکه زمانی که قصد حضور در بندرعباس را داشتند، هرچه اصرار کردیم که در ایام خنکتر سال بیایند، نپذیرفتند و در روزهای گرم سال آمدند، حتی نپذیرفتند جایگاه و محل سخنرانی ایشان خنکتر از محل دیگر افراد باشد و در همان آفتاب، در کارخانه حاضر شدند و در کنار سخنرانی، با تک تک افراد مشغول به کار، صحبت کرده و «خدا قوتی» گفتند. آن هم در شرایطی که محل به لحاظ ترتیبات امنیتی، شرایط لازم را نداشت اما رهبر شهید انقلاب، آمدند و در کنار افراد حاضر شدند. ایشان در حقیقت با همین سبک و روش، بر قلبها فرماندهی کردند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب فواید دریا را برای ملت ایران راهبردی و کلان میدانستند، ابراز امیدواری کرد که نگاهها، تاکیدات و سیاستهای ابلاغی فرمانده شهید کل قوا در حوزه توسعه دریا محور ایران اسلامی، به برنامه تبدیل شده و منجر به پیشرفت بیش از پیش ایران اسلامی شود.
خاک ایران، خط قرمز ۹۰ میلیون ایرانی
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به جنگ ۴۰ روزه و ادعاهای رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و اظهار کرد: رئیس جمهوری آمریکا از طرح موضوعات کذبی چون نابودی نیروی دریایی ارتش و سپاه، در حقیقت پیاده کردن نیرو در سواحل مکران و تنگه هرمز بود. این موضوع اما خط قرمز ملت ایران است مگر آنکه ۹۰ میلیون ایرانی، مرده باشند تا دشمن بتواند در خاک ما، نیرو پیاده کند. دشمن اما برای این موضوع، طراحیها کرده بود و تلاش کرد آن را اجرایی کند ولی نتوانست.
امیر دریادار سیاری ادامه داد: ادعاهای کذب ترامپ درباره نابودی نیروی دریایی ارتش نیز در همین مسیر است. ترامپ مدعی تصرف خارک، استقرار در سواحل تنگه هرمز و حضور ناوشکنهای در تنگه هرمز شد اما هیچ کدام را نتوانست اجرایی کند. او تصور میکرد ایران هم، همچون ونزوئلا یا دیگر کشورهایی است که آمریکا توانسته در آنها، اقداماتی انجام دهد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با طرح این پرسش که چرا آمریکا به خود جرات پیاده کردن یک تفنگدار در سواحل ایران را نداد، گفت: اینجا ایران است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از نیروی انسانی با اراده، با ایمان و ولایتمدار در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، بسیج و البته مردم، آنچنان قوی و مستحکم در صحنه حاضر هستند که دشمن دیگر حتی فکر پیاده کردن نیرو در سواحل ایران را هم نخواهد کرد. دشمن میداند که اگر مرتکب چنین حماقتی شود، در جهنمی وارد میشود که دیگر راه خروج از آن را نخواهد داشت. من قول میدهم که دشمن، هرچقدر هم که شعار دهد، بازهم جرات پیاده کردن نیرو در سواحل ما را نخواهد داشت.
نیروهای مسلح ایران، ایستاده است
وی در ادامه رئیس جمهوری آمریکا را مخاطب قرار داد و بیان کرد: تمامی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، برای آن است که اثبات کند که مانعی برای حضور نظامی در سواحل ایران در مقابلش نیست، پاسخ ما اما روشن است؛ «اگر جرات داری، بیا!» ممکن است که ما امروز، از نظر فناوری و تکنولوژی از دشمن عقبتر باشیم اما افتخار میکنیم که آنچه داریم، متعلق به خودمان است و میکوشیم تمامی عقب ماندگیهای خویش را جبران کرده و در آینده نزدیک، به برترین فناوریها خواهیم رسید اما از نظر وطنپرستی، غیرت و میهن دوستی، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم و دشمن قطعا جرات اجراییسازی برنامههایش را نخواهد داشت.
امیر دریادار سیاری، در خاتمه با تاکید بر قدرت نیروهای مسلح ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: آنان توئیت میزنند، هر روز یک حرف میزنند و میکوشند دل ملت را خالی کنند اما ملت ایران، اطمینان داشته باشند که با پشتیبانی آنان، نیروهای مسلح ایران ایستاده است؛ مرزهای ما محکم است و اجازه نمیدهیم دشمن هیچ نوع آسیبی به مرزهای ما وارد کند.
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