به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی اظهار کرد: بامداد گذشته دو اصابت از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی در ساعات ۳۵ دقیقه بامداد و یک و ۳۵ دقیقه بامداد به بندر سیریک، واقع در شرق استان هرمزگان، صورت گرفت.

وی با بیان اینکه این اصابت‌ها در محدوده حوضچه بندر سیریک رخ داده است، گفت: بر اثر این حملات یکی از اسکله‌های شناور بندر سیریک دچار آسیب جدی شده و ارزیابی‌های تخصصی برای بررسی میزان خسارت و ابعاد آسیب‌های وارده توسط کارشناسان مربوطه در حال انجام است.

محمدحسینی تختی با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی نداشته است، تصریح کرد: بر اثر این حملات یک نفر مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شد و سه نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: سایر بنادر تحت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در جریان حملات شب گذشته مورد هدف قرار نگرفته‌اند و تمامی بنادر شامل بندر شهید باهنر، بندر تیاب، بندر سیریک، بندر جاسک و همچنین بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس و شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز، با رعایت کامل الزامات و نکات پدافندی، در حال انجام فعالیت‌های روتین روزانه خود هستند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان افزود: تمامی اقدامات لازم برای بررسی شرایط، ارزیابی خسارت‌ها، ایمن‌سازی محدوده و بازگرداندن بندر سیریک به شرایط عملیاتی در دستور کار قرار دارد.