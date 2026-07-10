فعالیت بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا محمد حسینی تختی از تداوم فعالیت تمامی بنادر شرق استان هرمزگان پس از حملات سه شنبه و چهارشنبه شب به برخی تاسیسات و تجهیزات بنادر شرق هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: خدمات بندری و دریایی در بنادر تحت مدیریت این مجموعه از صبح دیروز طبق روال عادی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه خسارت وارد شده به یکی از اسکلههای شناور و تعدادی از قایقهای صیادی بوده است، تصریح کرد: بلافاصله کار ایمن سازی محیط بندری انجام و فعالیتها از سر گرفته شد.
تختی با اشاره به وقوع دو اصابت در محدوده حوضچه بندر سیریک گفت: این حملات بامداد امروز رخ داد و در نتیجه آن، یکی از اسکلههای شناور بندر سیریک و تعدادی از شناورها و تجهیزات مستقر در بندر دچار خسارت شد.
وی خاطرنشان کرد: روند خدمترسانی در بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای عملیاتی برای حفظ پایداری خدمات و پشتیبانی از فعالیتهای دریایی و بندری به کار گرفته شده است.
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