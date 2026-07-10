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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

فعالیت بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

فعالیت بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از تداوم فعالیت تمامی بنادر شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا محمد حسینی تختی از تداوم فعالیت تمامی بنادر شرق استان هرمزگان پس از حملات سه شنبه و چهارشنبه شب به برخی تاسیسات و تجهیزات بنادر شرق هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: خدمات بندری و دریایی در بنادر تحت مدیریت این مجموعه از صبح دیروز طبق روال عادی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه خسارت وارد شده به یکی از اسکله‌های شناور و تعدادی از قایق‌های صیادی بوده است، تصریح کرد: بلافاصله کار ایمن سازی محیط بندری انجام و فعالیت‌ها از سر گرفته شد.

تختی با اشاره به وقوع دو اصابت در محدوده حوضچه بندر سیریک گفت: این حملات بامداد امروز رخ داد و در نتیجه آن، یکی از اسکله‌های شناور بندر سیریک و تعدادی از شناورها و تجهیزات مستقر در بندر دچار خسارت شد.

وی خاطرنشان کرد: روند خدمت‌رسانی در بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد و تمامی ظرفیت‌های عملیاتی برای حفظ پایداری خدمات و پشتیبانی از فعالیت‌های دریایی و بندری به کار گرفته شده است.

کد مطلب 6883841

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