فعالیت ۲۹۱ گشت فوریت های اجتماعی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، با تشریح ابعاد این عملیات اظهار داشت: فعالیت گشتهای فوریتهای خدمات اجتماعی از تاریخ ۱۲ تیرماه، یعنی یک روز پیش از آغاز مراسم وداع، آغاز شد و تا پایان مراسم تشییع ادامه یافت. در این بازه زمانی، در مجموع ۲۹۱ واحد گشت در مناطق مختلف شهر فعال بودند تا خدماترسانی به اقشار آسیبپذیر را در حاشیه این مراسم حماسی تسهیل کنند.
وی افزود: در طی این مدت، ۱۷۲ فرد آسیبدیده شناسایی و مورد ساماندهی قرار گرفتند. شناسایی این افراد در دو محور صورت گرفت؛ بخشی از آنها از طریق پیامهای مردمی در سامانه ۱۳۷ شناسایی شدند و بخش دیگر توسط تیمهای گشتی در جریان گشتزنیهای میدانی مورد شناسایی قرار گرفتند.
مقدمی در خصوص نوع خدمات ارائه شده، گفت: با توجه به وضعیت هر فرد، اقدامات مقتضی صورت گرفت، بهطوری که افراد بیسرپناه به مددسراها منتقل شدند و معتادان متجاهری که در این مناطق شناسایی شدند، جهت دریافت خدمات به مراکز «یاور شهر» هدایت و ساماندهی شدند.
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