رفع ۵ شکستگی پنهان، هدررفت آب در سنقر را کاهش داد

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اجرای عملیات نشت‌یابی شبانه توسط اکیپ حوادث آب و فاضلاب شهرستان، پنج مورد شکستگی پنهان در خطوط اصلی شبکه توزیع آب شهر سنقر شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

وی افزود: این شکستگی‌ها در خطوط انتقال با قطرهای ۲۰۰ و ۱۲۵ میلی‌متری قرار داشت و عملیات تعمیر آن‌ها طی یک برنامه فشرده ۱۲ ساعته انجام شد، به‌گونه‌ای که تنها یک ساعت قطعی آب برای مشترکان ایجاد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت نشت‌یابی مستمر در شبکه‌های آبرسانی، تصریح کرد: اجرای این برنامه به صورت شبانه تاکنون منجر به شناسایی حدود ۳۰ مورد نشت و شکستگی در شبکه توزیع آب شهر سنقر شده که رفع آن‌ها تأثیر قابل توجهی در کاهش هدررفت آب، افزایش بهره‌وری شبکه و پایداری تأمین آب شرب مشترکان داشته است.

عزیزی ادامه داد: شناسایی و رفع شکستگی‌های پنهان، علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع آبی، موجب کاهش احتمال بروز حوادث گسترده در شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌های نشت‌یابی و اصلاح شبکه، گفت: آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی با بهره‌گیری از توان نیروهای فنی، اجرای طرح‌های پیشگیرانه را با هدف کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه در دستور کار قرار داده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این عملیات، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی، با حضور در محل اجرای پروژه از روند عملیات بازدید و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان آب و فاضلاب شهرستان قدردانی کرد.