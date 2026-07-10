رحمانی: مشکل آبرسانی به ۴۰۰ روستای آذربایجان غربی برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جریان بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع شهید شبان ارومیه، با اشاره به جایگاه راهبردی طرحهای آبرسانی روستایی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزود: در حال حاضر شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با تکمیل آنها، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به شکل پایدار و اساسی رفع خواهد شد.
وی همچنین پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی استان بیان و خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات اجرایی این پروژه، از جمله معارضات محلی، طی سال گذشته برطرف شده و سایر موانع نیز با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حال رفع است.
استاندار آذربایجانغربی بر تسریع روند اجرای پروژهها نیز تأکید کرد و افزود: براساس برنامهریزی انجام شده، بخشی از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و ادامه آن نیز تا دهه فجر تکمیل و در مدار خدمترسانی قرار میگیرد.
رحمانی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای مهم مدیریت استان است، اضافه کرد: تأمین آب شرب پایدار برای روستاها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، زمینهساز توسعه متوازن، افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و تحقق عدالت در بهرهمندی از خدمات زیربنایی خواهد بود.
مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی نیز در این بازدید با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و برای تأمین آب شرب افق جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر طراحی شده است. این پروژه شامل بیش از ۶۰ کیلومتر خط انتقال و در مجموع بیش از ۱۴۰ کیلومتر لولهگذاری شبکه در ۳۳ روستا است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد عملیات اجرایی فاز نخست پروژه به اتمام رسیده و پیشبینی میشود همزمان با هفته دولت، فاز اول طرح به بهرهبرداری برسد و بیش از ۱۰ روستای پرجمعیت این مجتمع از آب شرب پایدار بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است و برای تکمیل آن به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که با تأمین منابع مالی و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فاز دوم پروژه نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
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