شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات شست‌وشو و لایروبی مخزن چهار هزار مترمکعبی شهر گیلانغرب با هدف ارتقای کیفیت آب شرب، حفظ بهداشت و افزایش پایداری خدمات آبرسانی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: در جریان این عملیات، شست‌وشوی کامل مخزن با رعایت تمامی الزامات فنی و بهداشتی انجام شد و همزمان بخشی از تجهیزات این مخزن نیز مورد بهسازی و اصلاح قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: در این عملیات، دو دستگاه شیرآلات با سایزهای ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌متر بازسازی و اصلاح شد و همچنین ۳۰ متر لوله ۲۰۰ میلی‌متری به همراه دو دستگاه شیر فلکه در خط کف‌شور مخزن نصب و راه‌اندازی شد.

کریمی‌پناه ادامه داد: اجرای کف‌شور جدید، امکان تخلیه، شست‌وشو و بهره‌برداری مطلوب‌تر از مخزن را فراهم کرده و نقش مؤثری در نگهداری تأسیسات و حفظ کیفیت آب شرب خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب به‌صورت مستمر برنامه‌های نگهداری، شست‌وشو و بهسازی تأسیسات آبرسانی را با هدف صیانت از شبکه، ارتقای کیفیت آب آشامیدنی و تداوم خدمات پایدار به شهروندان در دستور کار دارد.