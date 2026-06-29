شهاب کریمیپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات شستوشو و لایروبی مخزن چهار هزار مترمکعبی شهر گیلانغرب با هدف ارتقای کیفیت آب شرب، حفظ بهداشت و افزایش پایداری خدمات آبرسانی با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود: در جریان این عملیات، شستوشوی کامل مخزن با رعایت تمامی الزامات فنی و بهداشتی انجام شد و همزمان بخشی از تجهیزات این مخزن نیز مورد بهسازی و اصلاح قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: در این عملیات، دو دستگاه شیرآلات با سایزهای ۱۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر بازسازی و اصلاح شد و همچنین ۳۰ متر لوله ۲۰۰ میلیمتری به همراه دو دستگاه شیر فلکه در خط کفشور مخزن نصب و راهاندازی شد.
کریمیپناه ادامه داد: اجرای کفشور جدید، امکان تخلیه، شستوشو و بهرهبرداری مطلوبتر از مخزن را فراهم کرده و نقش مؤثری در نگهداری تأسیسات و حفظ کیفیت آب شرب خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب بهصورت مستمر برنامههای نگهداری، شستوشو و بهسازی تأسیسات آبرسانی را با هدف صیانت از شبکه، ارتقای کیفیت آب آشامیدنی و تداوم خدمات پایدار به شهروندان در دستور کار دارد.
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