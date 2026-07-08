آب شرب ۱۵ روستای کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات تعمیر و بهسازی خطوط انتقال آب در ۱۵ روستای شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با اصلاح خطوط، رفع نواقص فنی و تعویض تجهیزات فرسوده، پایداری آب شرب بیش از سه هزار نفر از ساکنان این مناطق حفظ و تقویت شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات تعمیر خط انتقال آب روستاهای شادمان و کنجور در بخش مرکزی افزود: این خط انتقال در چند نقطه دچار گرفتگی و شکستگی شده بود که با اقدام به‌موقع اکیپ‌های اجرایی آبفا، مشکلات برطرف و آب شرب حدود ۷۰۰ نفر از ساکنان این دو روستا با پایداری مناسب تأمین شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه همچنین از تعویض و نصب چهار دستگاه شیرآلات قطع و وصل بر روی خط انتقال چاه ریزوند خبر داد و گفت: در این عملیات یک دستگاه شیر ۱۲۵ میلی‌متری، یک دستگاه شیر ۸۰ میلی‌متری و دو دستگاه شیر ۵۰ میلی‌متری جایگزین تجهیزات فرسوده شد.

سلطانیان با بیان اینکه خط انتقال چاه ریزوند تأمین‌کننده آب شرب ۱۳ روستای مجتمع ریزوند با جمعیتی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است، تصریح کرد: تعویض این تجهیزات با هدف افزایش قابلیت بهره‌برداری از شبکه، تنظیم فشار و توزیع مناسب آب انجام شد و تمامی عملیات بدون ایجاد قطعی یا افت فشار در شبکه به پایان رسید.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه‌های نگهداری، تعمیرات و بهسازی تأسیسات آبرسانی، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه توزیع آب و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به مشترکان شهری و روستایی دارد.