به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان گنبکی با اشاره به وضعیت این شهرستان اظهار کرد: از این حجم از محرومیت و این حجم از مشکلاتی که در شهرستان گنبکی وجود دارد، تعجب کردم؛ زیرا وقتی نام شهرستان را بر یک منطقه میگذاریم، باید زمینه توسعه آن را نیز فراهم کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم افزود: در برخی شهرستانهای محروم مانند گنبکی باید تخصیص اعتبارات را بهصورت صددرصد انجام دهیم و در اعتبارات استان، اولویت را به پروژههای این مناطق اختصاص دهیم.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران در شهرستانهای محروم تأکید کرد و گفت: نباید سرمایهگذار برای دریافت مجوز یا تخصیص زمین میان دستگاههای مختلف سرگردان شود و انتظار ما این است که مدیران نسبت به چنین مناطقی توجه ویژه داشته باشند.
استاندار کرمان در خصوص برخی از مشکلات مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: از محل اعتبارات در اختیار استاندار و نیز اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، علاوه بر اعتبارات دولتی و شهرستانی، برای اجرای چند پروژه و برنامه اولویتدار شهرستان گنبکی، اعتبارات ویژهای اختصاص خواهیم داد تا زمینه تسریع در رفع مسائل و مشکلات این شهرستان فراهم شود.
طالبی در ادامه سخنان خود در جلسه شورای اداری شهرستان گنبکی، با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان اظهار کرد: گنبکی اگرچه از جمله شهرستانهای محروم و کمتر برخوردار استان کرمان به شمار میرود، اما نباید صرفاً با نگاه محرومیت به آن نگریست.
وی ادامه داد: شهرستان گنبکی با برخورداری از ظرفیتهای بکر و دست نخورده، زمینه ساز تحقق اتفاقات و فرصتهای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت است.
وی افزود: به جای آنکه کمبود زیرساختها و مشکلات را دلیلی برای کنار کشیدن بدانیم، باید فرصتها را شناسایی و خلق کنیم و در گام نخست، تقویت زیرساختهای شهرستان را در حوزه راه، آب، برق، توسعه انرژی خورشیدی، ارتباطات و زیرساختهای اداری مورد نیاز شهرستان در دستور کار قرار دهیم.
استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تکمیل ساختارهای اداری شهرستان تازه تأسیس گنبکی گفت: ایجاد تمامی دستگاهها و ادارات مورد نیاز مردم که میتواند منافع شهرستان را تأمین کند، باید در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره توسعه اشتغال نیز اظهار کرد: باید فرصتهای مختلف اشتغال را دنبال کنیم و از ظرفیت صنایع خودروسازی برای ایجاد واحدهای قطعهسازی و صنایع وابسته در شهرستان استفاده شود؛همانگونه که در برخی شهرستانهای دیگر چنین تجربهای وجود دارد.
طالبی، با تأکید بر تقویت شهرک صنعتی گنبکی افزود: قرار گرفتن این شهرستان در مسیر جاده نرماشیر به چابهار، فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و تولید کالا با رویکرد صادراتمحور فراهم کرده است.
وی ظرفیتهای بخش کشاورزی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلاح الگوی کشت، ایجاد مجتمعهای گلخانهای، توسعه کشتهای هوشمند و کمآببر، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع بستهبندی از ظرفیتهایی است که باید در این شهرستان دنبال شود.
استاندار کرمان با اشاره به بازدید از یک واحد تولیدی در گنبکی اظهار کرد: در برابر حجم سرمایهگذاری انجامشده، میزان اشتغال ایجاد شده کم نظیر بود و این نشان میدهد که با تسهیلات و سرمایههای خرد مردم میتوان اشتغال مناسبی ایجاد کرد و باید زمینه توسعه چنین طرحهایی فراهم شود.
وی با تأکید بر ظرفیتهای شهرستان در حوزه پرورش شتر گفت: گنبکی در این بخش ظرفیت قابل توجهی دارد و میتوان زنجیره ارزش شتر را از تولید تا فرآوری گوشت، شیر و سایر محصولات جانبی در شهرستان ایجاد کرد که زمینه اشتغال گسترده را فراهم میکند.
طالبی، همچنین بر حمایت از دامداران و سرمایهگذاران این حوزه تأکید کرد و افزود: ایجاد صنایع وابسته به دامداری باید با حمایت از فعالان این بخش دنبال شود.
وی درباره بخش معدن نیز اظهار کرد: گنبکی از شهرستانهایی است که باید اکتشافات معدنی در آن انجام شود و فعالسازی معادن راکد را نیز دنبال خواهیم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان گنبکی گفت: فرماندار باید فرصتهای سرمایهگذاری گنبکی را شناسایی و انتظارات شهرستان از مدیران استانی را در این حوزه مشخص کند؛ زیرا سرمایهگذاری از اولویتهای جدی استان است و مدیران استانی نیز همکاری لازم را خواهند داشت.
طالبی، مشارکت نخبگان، مردم، شوراهای اسلامی شهر و روستا و فعالان محلی را در روند توسعه شهرستان ضروری دانست و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت نماینده شرق استان کرمان و ایجاد یک شبکه نخبگانی، باید سرمایه اجتماعی لازم برای توسعه و پیگیری مسائل شهرستان شکل بگیرد.
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