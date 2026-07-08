تحویل ۲۵ هزار واحد مسکن حمایتی منوط به تامین منابع مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح واحدهای مسکن حمایتی، مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن، گفت: برنامه افتتاح سال جاری در بخش مسکن حمایتی شامل پروژه‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن، بهره‌برداری حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد مسکونی است.

وی افزود: این واحدها در صورت تأمین اعتبار از محل تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان، منابع داخلی شرکت‌ها، منابع صندوق ملی مسکن و همچنین منابع در اختیار نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در سالروز آزادسازی خرمشهر، سوم خردادماه سال جاری، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی افتتاح و به بهره‌برداری رسید. همچنین برنامه‌ریزی شده است ۳ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در هفته دولت تکمیل و افتتاح شود.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی سایت‌های مسکن حمایتی در شهرهای جدید از اولویت‌های شرکت عمران شهرهای جدید است، ادامه داد: این اقدامات هم‌زمان با اجرای پروژه‌های مسکونی در دستور کار قرار دارد و به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش، آماده‌سازی اراضی و اجرای زیرساخت‌های شهری برای حدود ۱۰۰ پروژه زیربنایی و روبنایی شامل مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی، درمانی، پارک و فضای سبز، فضاهای مذهبی، مراکز تجاری و سایر خدمات شهری برنامه‌ریزی شده که در برنامه افتتاح‌های سال جاری قرار دارند.