به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حسنی، عضو هیئتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه پیگیری و بررسی اقدامات انجامشده در حوزه واحدهای باقیمانده مسکن مهر، واحدهای استیجاری و روند پیشرفت پروژههای ویژه دهکهای یک تا چهار، اظهار کرد: در بخش نخست این نشست، وضعیت واحدهای نیمهتمام و دارای نواقص مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تیمی متشکل از نمایندگان دفاتر فنی و اجرایی، توسعه امور مسکن و سرمایهگذاری، برنامهریزی و بودجه، نسبت به بهروزرسانی، صحتسنجی و جمعآوری آمار دقیق واحدهای باقیمانده و همچنین برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از این واحدها در شهرهای جدید اقدام کرده و گزارش نهایی را ارائه دهند.
وی افزود: در ادامه جلسه، روند اجرای تعهد شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین یکهزار واحد استیجاری ویژه زوجهای جوان بررسی شد که بر اساس آن، نزدیک به ۴۰۰ واحد در مراحل پایانی اجرا شامل نصب کابینت، شیرآلات و سایر عملیات تکمیلی قرار دارند و سایر واحدها نیز در مراحل تملک و کارشناسی اراضی در شهرهای جدید کشور در دست پیگیری است.
عضو هیئتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به پروژههای ویژه دهکهای یک تا چهار گفت: پروژههای دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز بهصورت ویژه بررسی شدند و مقرر شد مطالبات پیمانکارانی که پروژهها را با منابع خود تکمیل کردهاند، در سریعترین زمان ممکن تسویه شود تا زمینه تحویل واحدها به متقاضیان فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین پروژههایی که صرفاً به دلیل تأمین نشدن آورده متقاضیان متوقف ماندهاند، با حمایت و پیگیری شرکت عمران شهرهای جدید برای تکمیل و بهرهبرداری تعیین تکلیف خواهند شد.
حسنی در پایان با بیان اینکه در این جلسه وضعیت نزدیک به یکهزار واحد مسکونی مربوط به دهکهای یک تا چهار در شهرهای جدید بررسی شد، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی قابل تهاتر، رفع موانع اجرایی و تسریع در واگذاری پروژهها به پیمانکاران از مهمترین موضوعات در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید است تا با سرعت بیشتری شاهد تکمیل این پروژهها و تحویل واحدها به متقاضیان باشیم.
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