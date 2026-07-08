آمادگی خودجوش مردم در محلات مشهد برای خدمت به زائران «رهبر شهید»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – عاطفه وفاییان: در روزهای پیش رو، مشهد مقدس با تمام توان و ظرفیت خود را برای استقبال از زائرانی که در مسیر عشق و وفاداری گام برمی‌دارند، آماده می‌کند. با آماده‌سازی بیش از ۲۵۰ محل اسکان و آموزش ۱۵ هزار خادم، تلاش بر این است تا در کنار میزبانی از ۲۰۰ هزار زائر، بالاترین سطح از خدمات اسکان، پذیرایی و مراقبت‌های درمانی فراهم شود. از ایستگاه‌های صلواتی در مبادی ورودی شهر تا نانوایی‌های سیار در مسیرهای اصلی، همگی نشان از آمادگی گسترده برای پاسخگویی به نیازهای زائران در این ایام پرشور دارد.

در دل محله‌ها، شور و شوق خدمت به زائران با مشارکت بی‌نظیر اهالی و مساجد به اوج خود رسیده است. از فضای‌های آماده شده در خیابان‌های اصلی برای اسکان هزاران زائر گرفته تا انبارها و آشپزخانه‌هایی که با دست پر و قلب‌های تپنده، اقلام خوراکی و غذای گرم را برای میهمانان آماده می‌کنند، همگی بخشی از این زنجیره انسانی هستند. حضور بانوان و گروه‌های جهادی در کنار برنامه‌های فرهنگی و معنوی، فضای شهر را برای میهمانان عزیز، از طبخ غذا گرفته تا زیارت‌خوانی، مهیا ساخته تا در مسیر عبور، احساس آرامش و میزبانی گرم کنند.

در کنار این تلاش‌های مردمی، زیرساخت‌های سازمان‌یافته نیز به کمک این مسیر آمده‌اند تا هیچ زائری در میانه راه تنها نماند. سالن‌های اقامتی با تفکیک جنسیتی و فضای‌های مستقر شده برای اسکان موقت، در کنار تجهیزات بهداشتی و رفاهی که با دقت فراوان برای استفاده زائران فراهم شده، تضمین‌کننده آسایش آن‌ها در طول سفر است. حضور مواکب‌های مردمی در مسیرهای اصلی، چه برای تامین آب و چه برای خدمات درمانی، نشان از همبستگی عمیق میان تمامی مجموعه‌ها برای ایفا کردن وظیفه میزبانی است.

امید می‌رود با این هم‌افزایی بی‌سابقه میان گروه‌های خدماتی، محلات و نیروهای امدادی، میزبانی شایسته از زائرانی باشد که با عشق به سوی مشهد گام برمی‌دارند. تمام تلاش‌ها در این مسیر، نه تنها برای رفع نیازهای اولیه، بلکه برای خلق تجربه‌ای معنوی و همراه با کرامت انسانی است تا زائران در این سفر پربرکت، تنها با خاطرات شیرین از خدمت‌رسانی خادمان و مهربانی مردم، از این سرزمین مشرف بدرخشند.

آموزش ۱۵ هزار خدمه برای خدمت‌رسانی به زائران

حسین رضایی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی این مجموعه برای میزبانی از زائران در مشهد، اظهار کرد: برای زائرانی که به‌منظور شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به مشهد مقدس سفر می‌کنند، ۲۵۶ محل اسکان آماده شده و ۱۵ هزار خادم نیز برای ارائه خدمات آموزش دیده‌اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) با بیان اینکه ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اسکان و پذیرایی از زائران در این اماکن ۲۰۰ هزار نفر است، افزود: در صورت در اختیار قرار گرفتن مکان‌های بیشتر، این جمعیت ظرفیت افزایش تعداد بیشتری از زائران را نیز دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات برون‌شهری نیز اقدامات لازم انجام شده و ۱۵ ایستگاه صلواتی در مبادی ورودی مشهد، از جمله در جاده قدیم و مسیر امام هادی(ع) و نیز چند ایستگاه در مبادی ورودی جاده قوچان پیش‌بینی شده است.

رضایی همچنین از فعال‌سازی دو نانوایی سیار و تعدادی نانوایی قبلی در مسیرهای مختلف برای تامین نان و پذیرایی از زائران خبر داد و گفت: خدمات ارائه‌شده تنها محدود به اسکان و پذیرایی نیست، بلکه خدمات رفاهی، درمانی و فرهنگی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) با اشاره به فعالیت پنج تیم پشتیبانی در حوزه‌های اسکان، درمان، رفاه و فرهنگ تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، بتوانیم به بهترین شکل مسئولیت میزبانی از زائران را انجام دهیم.

وی درباره زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر نیز گفت: ثبت‌نام این زائران قرار بود از ۱۱ محرم آغاز شود، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده، پیش‌ثبت‌نام پس از مراسم تشییع انجام خواهد شد و این فرایند هفته آینده آغاز می‌شود.

رضایی افزود: برای مدیران کاروان‌های زائران پیاده که سال‌های گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، پیامک ارسال می‌شود تا در صورت تمایل، اطلاعات خود را دوباره در سامانه بارگذاری کنند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) در پایان با اشاره به برآورد اولیه از حضور زائران گفت: هنوز آمار قطعی در دست نیست، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود، شمار زائران امسال از سال گذشته هم بیشتر باشد. او یادآور شد: در تاسوعا و عاشورای امسال حدود ۳ هزار زائر پیاده به مشهد مشرف شدند.

شبکه حمایتی محلات مشهد برای پشتیبانی از زائران

محمدحسین محمددوست، رئیس شورای اجتماعی محله عبادی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مشارکت خودجوش اهالی، مساجد محله از جمله جوادالائمه، رهروان زینب، احمدیه، قائم، خاتم‌الاوصیا و حسن مجتبی(ع) به طور کامل درگیر خدمات‌رسانی به زائران هستند. علاوه بر تأمین ظرفیت اسکان در این مساجد، فضایی نیز در حد فاصل چهارراه مطهری تا میدان راه‌آهن (بلوار کامیاب) جهت اسکان حدود هزار نفر پیش‌بینی شده که با مفروش‌سازی و تأمین امکانات رفاهی آماده پذیرایی است.

رئیس شورای اجتماعی محله عبادی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تأمین نیازهای ضروری زائران افزود: بخش قابل توجهی از آب و اقلام خوراکی مورد نیاز از سوی خیرین و مساجد محله تأمین و در انبارها ذخیره‌سازی شده است که طبق برنامه‌ریزی‌ها در روزهای شانزدهم تا هجدهم ماه توزیع خواهد شد. همچنین بانوان بسیجی محله با تشکیل گروه‌های جهادی، علاوه بر فعالیت در بخش فرهنگی و هنری از جمله پرچم‌نویسی و خطاطی، مسئولیت طبخ غذای گرم برای زائران را نیز بر عهده دارند.

وی با تأکید بر پیوست فرهنگی فعالیت‌های انجام شده، تصریح کرد: در کنار خدمات اسکان و پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی شامل سخنرانی، قرائت زیارت عاشورا، پرچم‌گردانی و همراهی در راهپیمایی‌های عزاداری با حضور پرشور اهالی تدارک دیده شده است.

محمد دوست به تعامل گسترده مناطق شهرداری مشهد در این زمینه اشاره کرد و گفت: با توجه به منطقه‌بندی انجام شده برای شورای اجتماعی محلات، هماهنگی‌های لازم میان محلات مختلف منطقه ۲ صورت گرفته تا در صورت بروز کمبود در هر محله، سایر محلات با اشتراک‌گذاری منابع و امکانات، پشتیبانی لازم را به عمل آورند. این رویکرد تعاملی باعث شده است تا تمامی امور طبق برنامه و به صورت منسجم پیش برود.

اسکان و پذیرایی از زائران در قرارگاه جهاد سازندگی مشهد

محمود پورعباس بیلدی، معاون قرارگاه جهاد سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه جهاد سازندگی با راه‌اندازی سالن‌های اقامتی و استقرار مواکب مردمی، زیرساخت‌های لازم برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران در مشهد مقدس را فراهم کرده است.

معاون قرارگاه جهاد سازندگی در خصوص ظرفیت‌های در نظر گرفته شده برای اسکان زائران افزود: دو سالن شهید چمران و سالن مهران با تفکیک جنسیتی برای اسکان خواهران و برادران در نظر گرفته شده است که هر یک از این سالن‌ها ظرفیت پذیرش حدود هزار نفر را دارند و در مجموع فضای مناسبی برای اسکان زائران فراهم شده است.

وی با اشاره به تمهیدات لازم برای زمان تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه داد: در خیابان جهاد نیز تلاش‌هایی در حال انجام است تا با مفروش کردن فضا، امکان اسکان موقت فراهم شود تا در صورت پر شدن ظرفیت سالن‌های چمران و مهران، زائران بتوانند از ظرفیت خیابان نیز بهره‌مند شوند.

پورعباس بیلدی در رابطه با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران تصریح کرد: مواکب پذیرایی در راستای خیابان جهاد مستقر شده‌اند که این مواکب کاملاً مردمی هستند؛ از جمله شبکه خادمیان شهدا که برای اولین سال در این منطقه فعالیت دارند و خدماتی همچون درمان و توزیع آب را ارائه می‌دهند. همچنین مجموعه‌های مردمی دیگری نیز از داخل و خارج استان برای ارائه خدمت در این مسیر حضور یافته‌اند.

معاون قرارگاه جهاد سازندگی همچنین به زیرساخت‌های بهداشتی فراهم شده اشاره کرد و گفت: امکانات رفاهی از قبیل سرویس‌های بهداشتی و حمام نیز با انتقال تجهیزات و زیرساخت‌هایی که در ایام اربعین در مرزها استفاده می‌شد، در این مکان نصب و برای استفاده زائران آماده‌سازی شده است.