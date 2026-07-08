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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است

مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است

مشهد- براساس اعلام شهرداری مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شهرداری مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است.

بیش از ۲۱۵۰ اتوبوس، سه خط مترو و ۱۵۰ تاکسی ون آماده خدمت رسانی هستند.

برای سهولت تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

کد مطلب 6882488

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