به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شهرداری مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است.
بیش از ۲۱۵۰ اتوبوس، سه خط مترو و ۱۵۰ تاکسی ون آماده خدمت رسانی هستند.
برای سهولت تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
مشهد- براساس اعلام شهرداری مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شهرداری مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است.
بیش از ۲۱۵۰ اتوبوس، سه خط مترو و ۱۵۰ تاکسی ون آماده خدمت رسانی هستند.
برای سهولت تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
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