به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: همه جاده‌های استان از جمله ورودی های مشهد فعال است و تردد در آنها در آستانه برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب از حوالی ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه به صورت پرحجم اما روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر سبزوار - نیشابور - مشهد و گناباد - تربت حیدریه - مشهد پرحجم است ضمن آنکه ترافیک جاده چناران- مشهد هم با توجه به ترددهای معمول صبحگاهی و محلی به صورت پرحجم اما روان گزارش شده است.

وی گفت: در ساعات آینده با افزایش تردد و ورود خودروهای تشییع کنندگان رهبر شهید به مشهد پیش بینی می شود از بعدازظهر ورودی‌های مشهد با ترافیک نیمه سنگین و سنگین مواجه شوند.

سعیدی یگانه ضمن رد شایعات در خصوص انسداد مسیرهای جاده ای استان و شهرستان مشهد بیان کرد: هم اکنون در جاده نیشابور - مشهد ایستگاه های صلواتی در حال ارائه خدمات به رانندگان و خودروهای عبوری در مسیر تشرف به مشهد هستند، طبق گزارش ها این ایستگاه های خدمت رسان در جاده های اصلی استان در مسیر مشهد فعال هستند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: بواسطه توجه و دقت رانندگان طی دیروز هیچ تصادف منجر به فوت در جاده های استان گزارش نشده و فقط ۶ تصادف جرحی با ۶ مصدوم و ۳۵ فقره تصادف خسارتی با ثبت کروکی در استان به وقع پیوسته است.