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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

برخورد دو اتوبوس زائران ایرانی و عراقی در سبزوار

برخورد دو اتوبوس زائران ایرانی و عراقی در سبزوار

مشهد- شامگاه جمعه دو اتوبوس مسافربری در کمربندی جنوبی سبزوار، مقابل مصلی، با یکدیگر برخورد کردند.

کد مطلب 6884243

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