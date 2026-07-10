https://mehrnews.com/x3cxfM ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 6884243 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ برخورد دو اتوبوس زائران ایرانی و عراقی در سبزوار مشهد- شامگاه جمعه دو اتوبوس مسافربری در کمربندی جنوبی سبزوار، مقابل مصلی، با یکدیگر برخورد کردند. کد مطلب 6884243 کپی شد مطالب مرتبط ترافیک در جادههای منتهی به مشهد پرحجم است تصادف اتوبوس حامل زائران عراقی در محور سبزوار ۱۲ مصدوم برجا گذاشت شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیتهای میدانی تصادفات در محور داورزن ۹۶ حادثه رانندگی در یک روز در آذربایجان غربی ثبت شد؛ افزایش ۵۰ درصدی ۳ مصدوم به دنبال واژگونی پراید در محور سبزوار به نیشابور فوت راکب ۱۴ ساله موتورسیکلت در مشهد واژگونی ۷ دستگاه خودرو در غرب خراسان رضوی؛۴ نفر مصدوم شدند برچسبها خراسان رضوی شهرستان سبزوار سانحه تصادف
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