برخورد دو اتوبوس زائران ایرانی و عراقی در سبزوار

مشهد- شامگاه جمعه دو اتوبوس مسافربری در کمربندی جنوبی سبزوار، مقابل مصلی، با یکدیگر برخورد کردند.