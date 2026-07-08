کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهرستان الیگودرز، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی الیگودرز با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی سارق موتورسیکلت شدند.

مأموران پس از هماهنگی قضائی، متهم را طی یک عملیات ضربتی دستگیر، از مخفیگاه سارق ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

در تحقیقات پلیس، سارق به ۱۰ فقره سرقت دیگر از قبیل، منزل و مشاعات، کیف‌قاپی و سرقت دوچرخه اعتراف کرد.

متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.