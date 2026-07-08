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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در الیگودرز

کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در الیگودرز

الیگودرز - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهرستان الیگودرز، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی الیگودرز با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی سارق موتورسیکلت شدند.

مأموران پس از هماهنگی قضائی، متهم را طی یک عملیات ضربتی دستگیر، از مخفیگاه سارق ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

در تحقیقات پلیس، سارق به ۱۰ فقره سرقت دیگر از قبیل، منزل و مشاعات، کیف‌قاپی و سرقت دوچرخه اعتراف کرد.

متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6882551

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