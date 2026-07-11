عباس ناطقنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نخستین حضور موجسواری ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: ایران در این دوره تنها یک سهمیه در بخش مردان دارد و نماینده کشورمان بر اساس نتایج آخرین مسابقات قهرمانی کشور که سال گذشته در چابهار برگزار شد انتخاب شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه فرصت معرفی اسامی تا نیمه خردادماه بود امکان برگزاری مسابقات انتخابی مجدد وجود نداشت و به همین دلیل نفر نخست رقابتهای قهرمانی کشور که از ورزشکاران بومی و بلوچ چابهار است به عنوان نماینده ایران معرفی شد.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی درباره روند آمادهسازی این ورزشکار گفت: حدود دو هفته است که اردوهای بدنسازی آغاز شده و با شروع فصل مناسب موجسواری در چابهار تمرینات تخصصی نیز در حال انجام است. بهترین شرایط موج در این منطقه تا مهر و آبان ادامه دارد و امیدواریم ملیپوش کشورمان تا زمان اعزام تمرینات خود را به بهترین شکل دنبال کند.
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای برگزاری اردوهای خارجی تصریح کرد: به دلیل شرایطی که در ماههای اخیر وجود داشت امکان برنامهریزی برای برگزاری اردو یا اعزام ورزشکار به خارج از کشور فراهم نشد و طبیعتاً این موضوع در روند آمادهسازی تأثیرگذار بود.
ناطقنوری درباره شانس ایران در نخستین حضور موج سواری در بازیهای آسیایی عنوان کرد: واقعبینانه اگر نگاه کنیم هدف اصلی ما در این دوره کسب تجربه است. موجسواری رشتهای تازهوارد در بازیهای آسیایی و المپیک است و کشورهای مطرحی مانند ژاپن سالهاست در شرایط اقیانوسی تمرین میکنند. ما چنین امکاناتی نداریم و تنها در فصل مناسب در سواحل چابهار امکان تمرین داریم.
وی ادامه داد: اگر فرصت برگزاری اردوهای خارجی و حضور در کمپهای بینالمللی را داشتیم شرایط آمادهسازی بهتر میشد ولی با وجود محدودیتها تلاش میکنیم از این رویداد به عنوان یک محک جدی برای برنامهریزی آینده استفاده کنیم.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی درباره سابقه بینالمللی نماینده ایران نیز گفت: این ورزشکار تاکنون در قالب تیم ملی در کمپهای خارجی حضور نداشته است. البته برخی ورزشکاران موجسواری به صورت شخصی تجربه تمرین در خارج از کشور را داشتهاند اما اعزام رسمی تیمی تاکنون انجام نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت حضور موجسواری در بازیهای آسیایی اظهار کرد: ورود این رشته به بازیهای آسیایی باعث شناختهتر شدن آن در کشور میشود و انگیزه بیشتری برای ورزشکاران ایجاد خواهد کرد. همچنین فدراسیون نیز با نگاه جدیتری برای توسعه این رشته برنامهریزی میکند.
ناطقنوری افزود: هدف ما تنها حضور در مسابقات نیست. با برنامهریزی مناسب، استفاده از مربیان خارجی، برگزاری اردوهای بینالمللی و اعزام ورزشکاران به مسابقات معتبر تلاش میکنیم در آینده در رویدادهایی مانند بازیهای آسیایی و المپیک به نتایج قابل توجه و حتی سکو دست پیدا کنیم.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی در ادامه درباره سایر برنامههای این فدراسیون نیز گفت: تیم راگبی مهرماه در مسابقات آسیایی چین شرکت خواهد کرد و اردوهای این تیم از هفته آینده در زنجان ادامه پیدا میکند. همچنین در برخی رشتههای زیرمجموعه فدراسیون مردادماه در رقابتهای جهانی حضور خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: در رشته فوتبال قطع عضو نیز با وجود وقفه ایجادشده در برنامهها اردوهای آمادهسازی و مسابقات کشوری در دستور کار قرار دارد تا تیم برای حضور در مسابقات جهانی مکزیک آماده شود. همچنین رقابتهای کشوری رشتههایی مانند فوتبالدستی، دارت، ورزشهای هوایی و سایر رشتههای زیرمجموعه نیز از مردادماه به صورت منظم برگزار خواهد شد تا برنامههای معوق فدراسیون جبران شود.
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