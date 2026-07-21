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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

داود خدیر نماینده موج‌سواری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا شد

داود خدیر نماینده موج‌سواری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا شد

داود خدیر ملی‌پوش و قهرمان موج‌سواری ایران به عنوان نماینده کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود و داود خدیر ملی‌پوش ۲۴ ساله و قهرمان موج‌سواری ایران به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

خدیر که تنها نماینده موج سواری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا است تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در این رویداد آغاز کرده است. این ملی پوش موج سواری ایران از چهارم تیرماه تمرینات بدنسازی خود را در منطقه رمین چابهار آغاز کرده و پس از آن نیز تمرینات تخصصی و فنی را در این منطقه دنبال می‌کند.

کد مطلب 6894676

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