به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود و داود خدیر ملی‌پوش ۲۴ ساله و قهرمان موج‌سواری ایران به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

خدیر که تنها نماینده موج سواری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا است تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در این رویداد آغاز کرده است. این ملی پوش موج سواری ایران از چهارم تیرماه تمرینات بدنسازی خود را در منطقه رمین چابهار آغاز کرده و پس از آن نیز تمرینات تخصصی و فنی را در این منطقه دنبال می‌کند.