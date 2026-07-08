به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه ساری - قائمشهر با بررسی میدانی وضعیت ترافیکی محور چمازکتی قائمشهر، از تدوین راهکارهای فنی برای رفع گرههای ترافیکی این محدوده خبر داد و گفت: همزمان با پیگیری اجرای پروژههای موضعی، تکمیل آزادراه قائمشهر نیز با هدف کاهش بار ترافیکی منطقه در اولویت برنامههای عمرانی استان قرار دارد.
استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه تصمیمگیری درباره اجرای پروژهها باید بر پایه مطالعات کارشناسی باشد، اظهار کرد: هر اقدامی که در این محور انجام شود باید ضمن کاهش زمان سفر، ایمنی تردد را افزایش دهد و پاسخگوی نیازهای آینده منطقه نیز باشد.
وی افزود: محور چمازکتی یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان قائمشهر است و به دلیل افزایش حجم سفرهای دروناستانی و عبور خودروهای عبوری، در سالهای اخیر با ترافیک سنگین، بهویژه در ساعات اوج تردد، روبهرو بوده است؛ از این رو رفع مشکلات این محور در اولویت برنامههای عمرانی استان قرار دارد.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مشاوران و مجموعههای تخصصی، تصریح کرد: مطالعات فنی باید در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شود تا عملیات اجرایی طرح منتخب بدون وقفه آغاز شود.
یونسی رستمی در ادامه با اشاره به اهمیت آزادراه قائمشهر در شبکه حملونقل استان، این پروژه را یکی از طرحهای زیرساختی اثرگذار در کاهش ترافیک منطقه دانست و گفت: بهرهبرداری از این آزادراه میتواند بخش قابل توجهی از بار ترافیکی محورهای اصلی را کاهش داده، ایمنی سفرها را افزایش دهد و دسترسی میان شهرهای مرکزی مازندران را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای اعتباری نباید مانع اجرای پروژههای مهم عمرانی شود، افزود: استانداری مازندران تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح را از مسیرهای مختلف دنبال میکند و تلاش خواهد شد با جذب اعتبارات و تسریع در روند اجرایی، پروژه آزادراه قائمشهر هرچه زودتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
محور چمازکتی به دلیل قرار گرفتن در یکی از کریدورهای پرتردد قائمشهر، سالانه میزبان حجم بالایی از تردد خودروهای شخصی، حملونقل عمومی و وسایل نقلیه باری است.
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