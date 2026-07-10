به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر جمعه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از پروژههای عمرانی استان، از روند اجرای آزادراه شرقی کرمانشاه بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را بررسی کرد.
در این بازدید، بخشهای مختلف پروژه از جمله یکی از پلهای در حال احداث مورد ارزیابی قرار گرفت. آزادراه شرقی کرمانشاه به طول حدود ۴۵ کیلومتر توسط شرکت مرزراه در دست اجراست و تاکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، بر تداوم عملیات عمرانی با رعایت الزامات فنی و کیفیت مطلوب تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق برای تسریع در تکمیل آزادراه شرقی شد.
حبیبی اظهار کرد: تکمیل پروژههای راه و حملونقل نقش مهمی در توسعه استان، تسهیل تردد شهروندان و مسافران و همچنین رونق فعالیتهای اقتصادی در بخشهای صنعت، معدن، تجارت و گردشگری دارد.
استاندار کرمانشاه همچنین از تقاطع پشتکش در آزادراه کرمانشاه که در جریان جنگ تخریب شده بود، بازدید کرد. این پل پس از انجام عملیات بازسازی و ترمیم، طی ۴۸ ساعت گذشته زیر بار ترافیک رفته و تمامی مسیرهای آن بازگشایی شده است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی کرمانشاه به دلیل برخورداری از مرزهای رسمی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین، بهویژه مرز خسروی، گفت: تقویت زیرساختهای حملونقل، نقش استان را در توسعه ارتباطات منطقهای، تجارت با عراق و رشد اقتصادی بیش از پیش افزایش خواهد داد.
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