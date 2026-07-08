نجات سه رأس گوسفند از چاه ۲۰ متری در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصغری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از نجات سه رأس گوسفند از یک حلقه چاه ۲۰ متری در یکی از روستاهای پیشوا خبر داد.

وی که مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا است، اظهار کرد: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط پنج رأس گوسفند در یک حلقه چاه به عمق حدود ۲۰ متر، دو تیم عملیاتی به فرماندهی علی‌اصغر آزاد به محل حادثه اعزام شدند.

اصغری افزود: آتش‌نشانان پس از بررسی‌های میدانی و با توجه به صعب‌العبور بودن محل و نبود امکاناتی از جمله برق و روشنایی، با استفاده از تجهیزات تخصصی اقدام به ایجاد کارگاه امدادی و ورود به چاه کردند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا خاطرنشان کرد: این عملیات بیش از سه ساعت به طول انجامید و در نهایت سه رأس گوسفند زنده از چاه خارج شدند، اما دو رأس دیگر به علت شدت حادثه و ارتفاع چاه تلف شده بودند.