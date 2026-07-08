نیلوفر حدادی دوبلور درگذشت

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون از درگذشت نیلوفر (فاطمه) حدادی گوینده و مدیر دوبلاژ خبر داد و به خبرنگار مهر بیان کرد: نیلوفر حدادی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ساعاتی پیش بر اثر ایست قلبی در منزل خود درگذشت.

وی درباره مراسم تشییع و خاکسپاری بیان کرد: جزئیات بعدی متعاقبا اعلام می شود.

شکیبا همچنین با اشاره به برخی از آثار این دوبلور عنوان کرد: او نقش فلورنس را در سریال «ندای دل» گویندگی کرد که اخیرا از شبکه تماشا پخش شد. همچنین در سریال «موسولینی» شبکه چهار و مجموعه مستند «نجات خودرو» نیز گویندگی کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این دوبلور را به خانواده اش و جامعه هنری تسلیت می گوید.