اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی سامانی در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته‌آ رمضان نژاد اظهار کرد: بدن آقای داریوش علامی ۵۳ ساله از روستای یاسه چای شهرستان سامان که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اهداء گردید.

وی تصریح کرد: همچنین اعضای آقای سیف اله عرب از روستای مارکده که در اثر سکته مغزی دچار خونریزی و مرگ مغزی شده بود، جداسازی و اهدا شد.

رمضان نژاد بیان داشت: اهدا اعضای این عزیزان پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم متخصص، و اخذ رضایت از خانواده‌های فداکار، فهیم و نوع دوستشان جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهداء گردید.

وی در پایان از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.

گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.

البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی می‌باشد.