به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی آسیا فوتسال ناشنوایان از ۱۵ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی قرقیزستان آغاز می‌شود. مسابقاتی که تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران به‌عنوان قهرمان جهان نیز در فهرست تیم‌های حاضر در آن قرار داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی اولیه قرار بود اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با حمایت مالی انجمن فوتسال ناشنوایان انجام شود اما این اعزام به دلیل بروز مشکلات مالی و همچنین عدم برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم در نهایت لغو شده است. گفته می‌شود شرایط مالی نامناسب و همچنین مسائل ناشی از شرایط ویژه کشور از جمله عوامل اصلی لغو برنامه‌های آماده‌سازی و اعزام این تیم بوده است.

این در حالی است که تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در سال ۱۴۰۴ موفق شد عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد و با این قهرمانی تاریخی سهمیه حضور در رقابت‌های پیش‌روی بین‌المللی از جمله بازی‌های المپیک زمستانی و رویدادهای مهم فدراسیون جهانی ناشنوایان را نیز کسب کرد.