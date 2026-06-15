به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما از تلاش های پاکستان، قطر و دیگر شرکایی که توافق (تفاهمنامه) آمریکا و ایران را ممکن ساختند، قدردانی میکنیم.
وی سپس افزود: لبنان باید در توافق آتش بس بین ایالات متحده و ایران گنجانده شود.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بدون محکوم کردن اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در واکنشی صرفا لفظی علیه این رژیم، گفت: فعالیت های شهرک سازی در خاورمیانه (غرب آسیا) باید به حالت تعلیق درآید و اقداماتی برای جلوگیری از واردات کالا از شهرک ها (شهرک های اشغالی در فلسطین) انجام شود.
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