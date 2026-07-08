۸ کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد در شرق اهواز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفریراد شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای نظارت بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد و برخورد با مراکز فاقد مجوز، هشت کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد در شرق اهواز پلمب شدند.
وی افزود: فعالیت مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد به دلیل نبود نظارتهای قانونی و تخصصی، میتواند سلامت و امنیت افراد تحت درمان را با خطر مواجه کند و دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت ورود خواهد کرد.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه تاکید کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان با همکاری دستگاههای مسئول، نظارت بر مراکز ترک اعتیاد را بهصورت مستمر دنبال میکند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
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