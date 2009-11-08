برخورد با کمپهای غیرمجاز وظیفه ناجا است/ اعطای مجوز به 90 کمپ غیرمجاز

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد فعالیت کمپهای ترک اعتیاد در استان تهران اشاره کرد و افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر نبود قانونی نظامند در کشور باعث ایجاد 400 الی 500 کمپ اعتیاد غیر مجاز شده است و این مراکز بدون دارا بودن تخصص و مقررات فعالیت می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه این کمپهای اعتیاد مجوزی از سازمان بهزیستی ندارند، تاکید کرد: سازمان بهزیستی تنها به فعالیت مراکز و کمپهای مجاز نظارت می کند.

این اظهارات در حالی از سوی رستمی بیان می شود که رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان کرده است 360 مرکز ترک اعتیاد در شهر تهران وجود دارد که سازمان بهزیستی کوچکترین نظارتی بر آنها ندارد.

رستمی در این رابطه گفت: نگاه نیروی انتظامی باید امنیتی باشد و با مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد و کمپها برخورد کند و بهزیستی وظیفه ای در این خصوص ندارد.

طی چهارماه گذشته 90 مجوز قانونی برای مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز صادر کرده ایم برآورد شده 7 تا 8 هزار معتاد از این طریق ساماندهی شوند رستمی

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی به اقدامات بهزیستی در مورد ساماندهی کمپها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در فروردین ماه کمیته ای در استانداری با حضور مسئولان ذیربط برای ساماندهی کمپهای ترک اعتیاد تشکیل شد و بهزیستی آمار و گزارش کاملی در این خصوص ارائه کرد و در نهایت مسئولیت فرهنگی کمپها برعهده این سازمان گذاشته شد.

براین اساس قرار شد ساماندهی کمپها در یک پروسه زمانی و چارچوب خاصی انجام شود و به مسئولان این مراکز مهلتی برای مراجعه و گرفتن مجوز داده شد.

براساس گزارشات ارائه شده از 53 کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد در شهریار طی این مدت فقط 9 کمپ غیر مجاز باقی مانده و مابقی برای دریافت مجوز به بهزیستی مراجعه کرده اند.

مدیر کل بهزیستی استان تهران افزود: طی چهار ماه اخیر 90 مجوز قانونی برای مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز صادر کرده ایم و برآورد شده 7 تا 8 هزار معتاد از این طریق ساماندهی شوند.

رستمی در خصوص اظهارات فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز گفت: ما نمی توانیم به فعالیت تمامی کمپهای غیر مجاز در گوشه گوشه تهران نظارت کنیم و نیروی انتظامی باید با آنها برخورد کند. اقدامی که ما در این زمینه انجام دادیم این بود که آمار کمپهای غیر مجازی را که در اختیار داشتیم به ماموران نیروی انتظامی برای برخورد اطلاع دادیم.

این مقام ارشد در سازمان بهزیستی گفت: تا زمانی که این دید غلط برای حضور دستگاههای مختلف وجود دارد نه تنها نمی توان آسیب اجتماعی را کاهش داد بلکه نمی توانیم به مسایلی مانند برخورد با کمپهای ترک اعتیاد برخورد کردیم.