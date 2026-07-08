به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "از ایران بگو" به میزبانی حجت الاسلاموالمسلمین ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور ۱۰۰ نفر از اینفلوئنسرها و فعالان رسانهای از ۲۷ کشور جهان سهشنبه شب ۱۶ تیرماه برگزار شد.
ایمانی پور در ابتدا با بیان اینکه ملت ایران همدردیها را در دوران سختی فراموش نخواهد کرد، اظهار داشت: اینکه افراد آزادهای مانند شما عزیزان پیدا میشود و حقیقت را بیان میکنید، خدمت به جهان است و کار شما ارزشمند است.
وی با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید گفت: به نظر من این مراسم در ساخت آینده جهان نقش خواهد داشت و این تشییع ثمراتش را در آینده منطقه و جهان میگذارد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: جنگ آمریکا با ما نه بر سر هستهای، نیابتیها و حقوق بشر بود. جنگ آمریکاییها با ایران سر فرهنگ است و ما بر سر تمدن با آمریکا میجنگیم. آنها نگران هستند ایران نظام لیبرال دموکراسی آمریکایی را به چالش بکشد.
ایمانی پور با بیان اینکه ایران درگیر تروریسم رسانهای است، بیان کرد: ما مدام مورد تحریف رسانهای قرار میگیریم. نباید گذاشت نفرت حقیقی که نسبت به رژیم صهیونیستی شکل گرفته، فراموش شود.
وی با اشاره به اینکه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید یک رفراندوم بود، گفت: امام شهید مکتبی را ایجاد کرده که برای کشورهای سلطه گر مخاطره انگیز بوده و به دنبال نابودی آن هستند. اینکه مردم ایران با حضور میلیونی شرکت میکنند یعنی مردم دوباره به جمهوری اسلامی ایران رای دادند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: امروز شما حقایق را با چشمان خود دیدید. شعار ایت تشییع باید برخاست بود. یعنی فقط گفتن کفایت نمیکند و باید در برابر دشمنان برخاست. امروز جنگ ما جنگ حق علیه باطل است. یک ایرانی هیچوقت تهدید را قبول نمیکند و سر تعظیم فرود نمیآورد. ایرانیها از تهدید نمیترسند بلکه از تهدید فرصت میسازند.
وی با بیان اینکه خون امام شهید ما قطعا فرصت جدیدی برای ملت ایران به وجود میآورد، اظهار داشت: ما به دنبال تمدنی هستیم که خواستگاهش شرق خواهد بود همراه با آموزههای دینی. ما برای گفتگو با ادیان ارزش قائل هستیم.
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