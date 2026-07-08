اعلام رسمی برنامه تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام آستان قدس رضوی، برنامههای مربوط به بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی و آیینهای بزرگداشت پس از آن، برای زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اعلام شد.
بر اساس این برنامه، مراسم اصلی در حرم مطهر رضوی از ساعت ۸ صبح در صحن پیامبر اعظم(ص) آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.
مسیر آغاز تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پایانه مسافربری در انتهای خیابان امام رضا(ع) اعلام شده است و پیکر مطهر از این مسیر به سمت حرم مطهر رضوی تشییع خواهد شد.
با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم و محدودیت ظرفیت خیابان امام رضا(ع)، از زائران و مجاوران درخواست شده است ضمن توجه به ظرفیت مسیرها، در خیابانهای اطراف حرم مطهر و محورهای منتهی به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) نیز حضور یابند.
همچنین نمازهای جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا در تمامی صحنهای حرم مطهر طبق برنامه برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام آستان قدس رضوی، نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در صحن انقلاب اسلامی و با امتداد حضور جمعیت در خیابانهای مجاور حرم مطهر شامل خیابان آیتالله شیرازی، خیابان علامه طبرسی و خیابان شهید نواب صفوی اقامه خواهد شد.
این برنامهها با هدف میزبانی از حضور گسترده زائران و مجاوران امام رضا(ع) و برگزاری منظم آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب پیشبینی شده است.
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