https://mehrnews.com/x3cwFX ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6882831 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ مشهد میزبان اجتماع عزاداران رهبر شهید با حضور خانواده شهید تنگسیری شهد- اجتماع عزاداران رهبر شهید انقلاب با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده سردار شهید تنگسیری در مشهد برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6882831 کپی شد مطالب مرتبط «تا پای جان پای انقلاب ایستادهایم»؛ روایت مردم در آستانه وداع روایت یک روز خدمت؛ از صبح تا عصر در کنار زائران رهبر شهید مشهد در شب تشییع رهبر؛ روایت حضور مردمی که به خیابانها آمدند حرف دل زائران رهبر شهید در مشهد؛ عهدی دوباره با مسیر ولایت رهبری شهید ما داناترین، با فرهنگ ترین زمام دار عصر بود برچسبها مشهد انقلاب اسلامی ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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