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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

مشهد میزبان اجتماع عزاداران رهبر شهید با حضور خانواده شهید تنگسیری

مشهد میزبان اجتماع عزاداران رهبر شهید با حضور خانواده شهید تنگسیری

شهد- اجتماع عزاداران رهبر شهید انقلاب با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده سردار شهید تنگسیری در مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6882831

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