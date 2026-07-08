رهبری شهید ما داناترین، با فرهنگ ترین زمام دار عصر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه چهارشنبه در مراسم اجتماع بزرگ دانشگاهیان سراسر کشور درخونخواهی رهبر شهید ایران اظهار کرد: آقای شهید ما ایرانی بودند و برای ایران در ایران جان دادند؛ ما فرماندهان زیادی در تاریخ داشتیم که کشته شدند اما برای ایران کشته نشدند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: رهبری شهید ما داناترین، با فرهنگ ترین و باسوادترین زمام دار عصر ما بودند.

وی افزود: رهبر شهید هدف تمدن سازی داشتند و برای تمدن سازی چاره‌ای جز علم و فناوری نیست.

سیمایی صراف بیان کرد: آمریکا و اسرائیل ارزیابی غلطی از توان نظامی و علمی ایران داشتند.

وزیر علوم بیان کرد: آمریکایی‌ها با ارزیابی غلط دست به اقدام زدند و فکر کردند با ترور شخص اول کشور نظام دچار فروپاشی می‌شود.آمریکایی‌ها با این همه اندیشکده و جاسوس باز هم ارزیابی غلط داشتند.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب به تولید علم و حل مسائل کشور از طریق آن تاکید بسیار داشتند، رهبری در دهه نود فرمودند هدف از پژوهش مرجعیت علمی و حل مسائل کشور است و فرمودند علم باید به فناوری، صنعت و توسعه کشور فصل کنیم.