سلیمانی: فضاهای آموزشی تنگستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید میدانی از پروژههای آموزشی بوالخیر، عامری و بنجو با اشاره به روند اجرای این پروژهها گفت: توسعه فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس از برنامههای مهم شهرستان است و با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس، خیرین مدرسهساز و استفاده از ظرفیت اعتبارات شهرستان، اجرای این طرحها دنبال میشود.
وی افزود: بخشی از اعتبارات این پروژهها در سال گذشته از محل کمیته برنامهریزی شهرستان اختصاص یافته و برای سال جاری نیز پیگیریهای لازم به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز و تکمیل پروژهها در دستور کار قرار دارد.
سلیمانی همکاری استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و خیرین مدرسهساز را در پیشبرد پروژههای آموزشی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این همکاریها، زمینه بهرهبرداری از این مدارس در آینده نزدیک فراهم شود.
وی همچنین گفت: تکمیل این پروژهها ضمن افزایش سرانه فضاهای آموزشی، شرایط مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف شهرستان فراهم خواهد کرد.
در این بادید به همراه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، از پروژههای مدرسه در حال ساخت مرحوم محمدی در روستای بوالخیر، هنرستان در حال ساخت دریایی در عامری و مدرسه تخریبی شهید تلسرخی در بنجو بازدید شد و روند اجرای این طرحها را مورد بررسی قرار گرفت.
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