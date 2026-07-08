به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی چهارشنبه شب در نشست بررسی توسعه زیرساخت‌های صنعت پرورش میگو و راهکارهای تسهیل اجرای طرح‌های تغییر ساختار مزارع با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های تغییر ساختار مزارع پرورش میگو، اظهار کرد: توسعه استفاده از پوشش‌های ژئوممبران و بتن، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت زیستی، کاهش تلفات و پایداری تولید در مزارع پرورش میگو دارد و این مهم با همکاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ استخر پرورش میگو در استان بوشهر با استفاده از پوشش‌های ژئوممبران یا بتن بهسازی و تجهیز شده‌اند که از این تعداد، ۵۸۵ استخر عملیات ذخیره‌سازی لارو میگو را انجام داده‌اند و سایر این نوع استخر ها نیز آماده ذخیره‌سازی هستند.

وی با بیان اینکه روند ذخیره‌سازی لارو میگو در استان با برنامه‌ریزی مطلوب در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون در بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع پرورش میگوی استان عملیات ذخیره‌سازی انجام شده و این روند تا تکمیل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تعداد لارو ذخیره سازی شده تا امروز یک میلیارد و۶۲۲ میلیون قطعه لارو ذخیره‌سازی شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها باید همزمان با تأمین سایر نیازهای تولید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: همگام با اجرای طرح‌های تغییر ساختار، تأمین برق، خوراک، لارو باکیفیت، تجهیزات و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز باید به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده توسعه یابد تا زمینه افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری در این صنعت فراهم شود.

امینی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی مزارع نیازمند تأمین تسهیلات کم‌بهره و حمایت مؤثر از فعالان صنعت پرورش میگو است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تسریع در اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

وی در ادامه از پیگیری‌های انجام شده برای تأمین برق پایدار مزارع پرورش میگو خبر داد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی و ژنراتورهای گازسوز به‌عنوان راهکارهای تأمین انرژی مزارع در حال بررسی و پیگیری است تا دغدغه بهره‌برداران در این زمینه کاهش یابد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در پایان با قدردانی از همکاری بخش خصوصی، تولیدکنندگان داخلی ورق‌های ژئوممبران و دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و حمایت از سرمایه‌گذاری، روند نوسازی مزارع پرورش میگو، افزایش تولید و تحقق اهداف توسعه‌ای این صنعت در استان بوشهر با شتاب بیشتری دنبال شود.

این نشستی با حضور مرتضی بحرانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، رئیس انجمن صنعت آبزیان استان بوشهر، معاونان سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل شیلات، مدیران بانک صنعت و معدن استان بوشهر، مدیرعامل شرکت جی‌لیان‌جی و جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران این صنعت، در محل شرکت تولیدکننده ورق‌های ژئوممبران در شهرک صنعتی بوشهر برگزار شد.

