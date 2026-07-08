ولایت فقیه محور انسجام جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد چهارشنبه شب در اجتماع مردمی ساری با عنوان اینکه ، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با حضور گسترده مردم در تهران، قم و شهرهای مقدس نجف و کربلا، به یک تظاهرات عظیم در حمایت از نظام ولایت و مقاومت تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این حضور میدانی، پیامی صریح از ایستادگی ملت ایران و جهان اسلام در برابر استکبار جهانی و تایید تداوم مسیر رهبری در شخص حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای ارسال کرد.
وی ادامه داد : گزارشها از مراسم تشییع در عراق حاکی از آن است که مردم نجف و کربلا با استقبالی گرم و میلیونی از پیکر مطهر رهبر شهید پذیرایی کردند. ناظران این رخداد، این استقبال را نمادی از پیوند عمیق میان محور مقاومت و جهان اسلام میدانند.
وی گفت: تحقق آرزوی دیرینه رهبر شهید برای حضور در کربلا، امروز با همراهی محبان در جهان اسلام به واقعیت پیوست و این اتفاق، ضربهای روانی به دشمنان و استکبار جهانی تلقی میشود.
فرمانده سپاه کربلا مازندران افزود: یکی از محورهای برجسته مراسم تشییع رهبر شهیید انقلاب برگزاری نماز پیکر مطهر ایشان بود که با حضور مراجع عالیقدر و علما، بهویژه حضرت علامه جوادی آملی که با القابی درخور شأن رهبر شهید همراه بود، که به عنوان یک «رویداد تکرارنشدنی» قابل توصیف است که پیوند میان ولایت فقیه و تودههای مردم را بیش از پیش تقویت کرد.
این مسئول تصریح کرد :هدف بنیادین نظام اسلامی، آمادهسازی زمینهها برای تحویل پرچم به «صاحب اصلیش» (حضرت ولیعصر عج) است. در این راستا، پاکسازی منطقه از کانونهای فساد و حذف غدههای سرطانی استکبار، به عنوان یکی از مقدمات ضروری برای ظهور حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفت.
سردار موحد یادآور شد : نظام اسلامی همواره بر پایه «توکل به خدا» و نه «محاسبات مادی» استوار بوده است. همین رویکرد ایمانی است که باعث شده تا ایران اسلامی در برابر تمام توطئهها و تجهیزات نظامی استکبار جهانی، پیروز میدان باقی بماند و شعار «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت» را در عمل به اثبات برساند.
وی در پایان تاکید کرد: این وداع و تشییع میلیونی به عنوان تائیدی بر تداوم مسیر انقلاب و بیعت مطلق با مقام معظم رهبری خواهد بود که حضور گرم و همیشگی مردم در میدان مقاومت، نشاندهنده آن است که اراده ملت برای استقرار عدالت الهی و آمادگی برای دوران ظهور، فراتر از هرگونه تهدید یا فشار خارجی است.
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