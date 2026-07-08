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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۰

ولایت فقیه محور انسجام جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است

ولایت فقیه محور انسجام جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است

ساری- فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام جبهه مقاومت، حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع رهبر شهید را نشانه حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد چهارشنبه شب در اجتماع مردمی ساری با عنوان اینکه ، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با حضور گسترده مردم در تهران، قم و شهرهای مقدس نجف و کربلا، به یک تظاهرات عظیم در حمایت از نظام ولایت و مقاومت تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این حضور میدانی، پیامی صریح از ایستادگی ملت ایران و جهان اسلام در برابر استکبار جهانی و تایید تداوم مسیر رهبری در شخص حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای ارسال کرد.

وی ادامه داد : گزارش‌ها از مراسم تشییع در عراق حاکی از آن است که مردم نجف و کربلا با استقبالی گرم و میلیونی از پیکر مطهر رهبر شهید پذیرایی کردند. ناظران این رخداد، این استقبال را نمادی از پیوند عمیق میان محور مقاومت و جهان اسلام می‌دانند.

وی گفت: تحقق آرزوی دیرینه رهبر شهید برای حضور در کربلا، امروز با همراهی محبان در جهان اسلام به واقعیت پیوست و این اتفاق، ضربه‌ای روانی به دشمنان و استکبار جهانی تلقی می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران افزود: یکی از محورهای برجسته مراسم تشییع رهبر شهیید انقلاب برگزاری نماز پیکر مطهر ایشان بود که با حضور مراجع عالی‌قدر و علما، به‌ویژه حضرت علامه جوادی آملی که با القابی درخور شأن رهبر شهید همراه بود، که به عنوان یک «رویداد تکرارنشدنی» قابل توصیف است که پیوند میان ولایت فقیه و توده‌های مردم را بیش از پیش تقویت کرد.

این مسئول تصریح کرد :هدف بنیادین نظام اسلامی، آماده‌سازی زمینه‌ها برای تحویل پرچم به «صاحب اصلیش» (حضرت ولی‌عصر عج) است. در این راستا، پاکسازی منطقه از کانون‌های فساد و حذف غده‌های سرطانی استکبار، به عنوان یکی از مقدمات ضروری برای ظهور حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفت.

سردار موحد یادآور شد : نظام اسلامی همواره بر پایه «توکل به خدا» و نه «محاسبات مادی» استوار بوده است. همین رویکرد ایمانی است که باعث شده تا ایران اسلامی در برابر تمام توطئه‌ها و تجهیزات نظامی استکبار جهانی، پیروز میدان باقی بماند و شعار «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت» را در عمل به اثبات برساند.

وی در پایان تاکید کرد: این وداع و تشییع میلیونی به عنوان تائیدی بر تداوم مسیر انقلاب و بیعت مطلق با مقام معظم رهبری خواهد بود که حضور گرم و همیشگی مردم در میدان مقاومت، نشان‌دهنده آن است که اراده ملت برای استقرار عدالت الهی و آمادگی برای دوران ظهور، فراتر از هرگونه تهدید یا فشار خارجی است.

کد مطلب 6882893

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