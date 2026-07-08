خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: نارین، کودک آسیبدیده محله حاجیآباد سنندج که به دلیل کودکآزاری و حبس در منزل، برای درمان به مراکز درمانی منتقل شده بود، پس از طی مراحل تخصصی درمان در بیمارستان بعثت سنندج ترخیص شد و زندگی تازهای را در کنار مادر و خواهرش آغاز کرد.
ماجرای نارین و خواهرش اواسط خردادماه امسال با گزارش همسایگان به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ آغاز شد؛ زمانی که این دو کودک در پی کودکآزاری از سوی پدر و نامادری و حبس شدن در سرویس بهداشتی منزل، از سوی نیروهای امدادی نجات یافتند و برای رسیدگیهای درمانی و حمایتی به مراکز مربوطه منتقل شدند.
نارین پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای دریافت خدمات تخصصیتر به بیمارستان بعثت سنندج منتقل شد و پس از هفتهها مراقبت، جراحی و پیگیری تیمهای پزشکی، با شرایط عمومی مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.
نارین که پس از اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان کوثر سنندج برای دریافت خدمات فوقتخصصی به بیمارستان بعثت منتقل شده بود، طی این مدت تحت مراقبت یک تیم چندرشتهای از متخصصان و فوقتخصصان قرار گرفت و مراحل مختلف درمانی، جراحیهای ترمیمی و مراقبتهای حمایتی را پشت سر گذاشت.
رئیس بیمارستان بعثت سنندج شامگاه چهارشنبه در نشستی که به مناسبت ترخیص نارین از بیمارستان و بررسی آخرین وضعیت وی برگزار شد، با اشاره به روند درمان این کودک اظهار کرد: از زمان انتقال نارین به این مرکز درمانی، برنامهای جامع با حضور متخصصان رشتههای مختلف پزشکی برای رسیدگی به تمامی ابعاد درمان وی تدوین شد و تیمهای تخصصی گوارش، خون، قلب، روانپزشکی کودک و نوجوان، پوست، جراحی فک و صورت، ارتوپدی، تغذیه و روانشناسی در این مسیر مشارکت داشتند.
آوات کریمی افزود: جراحیهای ترمیمی استخوان پا و فک و صورت با موفقیت انجام شد و در کنار آن، مراقبتهای تغذیهای، روانشناختی و پایش مستمر وضعیت جسمی بیمار، نقش مهمی در بهبود شرایط عمومی وی داشت.
وی با بیان اینکه روند درمان نارین همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: مراجعات دورهای، اقدامات درمانی تکمیلی و جراحیهای مورد نیاز در آینده پیشبینی شده است تا مسیر بهبودی این کودک با دقت دنبال شود.
درمان نارین فراتر از یک پرونده پزشکی
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در امور سلامت دهان و دندان نیز درمان نارین را نمونهای از همراهی علمی و انسانی دانست و گفت: این پرونده تنها یک اقدام پزشکی نبود، بلکه مسئولیتی اجتماعی بود که با تلاش پزشکان، پرستاران، کارکنان درمانی، همراهی مردم و نقشآفرینی مسئولانه رسانهها به نتیجه رسید.
هادی محمدی اظهار کرد: جراحیهای فک و صورت و ترمیم آسیبهای ایجادشده با موفقیت انجام شده، اما برای دستیابی به بهترین نتیجه درمانی، برخی اقدامات تکمیلی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.
وی با قدردانی از همراهی مردم و رسانهها افزود: حساسیت اجتماعی ایجادشده پیرامون این پرونده نشان داد که همدلی عمومی و مطالبهگری مسئولانه میتواند ظرفیتهای مختلف را برای حمایت از افراد آسیبدیده فعال کند.
نقش مدیریت درمان و همراهی دستگاهها در مسیر بهبود نارین
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با اعلام خبر ترخیص نارین، این اتفاق را حاصل مدیریت علمی، همکاری بینبخشی و تلاش مجموعه سلامت استان عنوان کرد.
فرشاد ارغوانی گفت: نارین پس از طی مراحل تخصصی درمان و رسیدن به ثبات بالینی، با شرایط عمومی مناسب از بیمارستان بعثت سنندج ترخیص شد و برنامه مراقبتهای پس از ترخیص وی نیز تدوین شده است.
وی با اشاره به نقش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در روند درمان این کودک اظهار کرد: دکتر شعله شاهغیبی از ابتدای پذیرش نارین، روند درمان را بهصورت مستقیم پیگیری و بر فعالیت تیمهای تخصصی نظارت داشتند که این همراهی در پیشبرد موفقیتآمیز پرونده نقش مؤثری داشت.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: این موفقیت نتیجه تلاش مشترک پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستانهای کوثر و بعثت، معاونت درمان دانشگاه، مسئولان، خیران و نهادهای حمایتی بود.
وی همچنین از حمایتهای استاندار کردستان، همراهی دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و دیگر مجموعههای مسئول قدردانی کرد و گفت: حمایتهای انجامشده موجب شد روند درمان نارین با تمرکز و آرامش بیشتری دنبال شود.
خانهای تازه برای آغاز دوباره
پس از پایان مرحله بستری و ترخیص از بیمارستان، نارین در کنار مادر و خواهرش زندگی جدید خود را در خانهای آغاز کرده است که با دستور استاندار کردستان به آنان اهدا شده است؛ اقدامی که در کنار درمانهای پزشکی، بخشی از حمایتهای اجتماعی برای بازگشت این کودک به شرایطی امنتر و آرامتر محسوب میشود.
آیین ترخیص نارین با حضور جمعی از پزشکان، کادر درمان، مسئولان مرتبط و اصحاب رسانه در دفتر رئیس بیمارستان بعثت سنندج برگزار شد. نارین نیز در این مراسم ضمن ابراز خوشحالی از بهبود وضعیت جسمانی خود، از پزشکان، پرستاران و همه افرادی که در مسیر درمان و حمایت از وی همراه بودند، قدردانی کرد.
اکنون فصل تازه زندگی نارین آغاز شده است؛ فصلی که با ادامه مراقبتهای پزشکی، حمایت خانواده و همراهی جامعه، امید به آیندهای بهتر را برای این کودک زنده نگه میدارد.
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