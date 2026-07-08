پایداری برق در اکثر نقاط شهر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت برق چابهار در اطلاعیه ای گفت: سه خط برق در شهر چابهار که براثر موج انفجار قطع شده بود، دقایقی قبل دو مورد از این سه خط برق دار شد.

همچنین برق خیابان صیاد هم دقایقی پیش پایدار شد.