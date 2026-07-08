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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۹

قدردانی عراقچی از مردم عراق برای میزبانی از امام شهید

قدردانی عراقچی از مردم عراق برای میزبانی از امام شهید

وزیر امور خارجه کشورمان از مردم عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود از مردم عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وی با قدردانی صمیمانه‌ از دولت، ملت و مراجع عالی‌قدر عراق به‌پاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان در پیامی چنین نوشت:

صمیمانه‌ترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالی‌قدر، به‌پاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز می‌داریم.

پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزش‌هایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد.

از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.

کد مطلب 6882953

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