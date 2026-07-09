به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و استاندار استان با صدور پیامی مشترک از مردم شریف استان برای حضور در آیین باشکوه بدرقهی آقای شهید ایران اسلامی در مشهد مقدس دعوت به عمل آوردند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در روزهایی که ملت بزرگ ایران اسلامی با اندوهی عمیق، یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام را گرامی میدارند، حضور پرشور و آگاهانه مردم در آیین باشکوه وداع، بدرقه و تشییع در تهران و قم، جلوهای از وفاداری، همبستگی ملی و پاسداشت آرمانهای بلند شهیدان را به نمایش گذاشت.
این حضور پیام وحدت، عزت و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.
اینجانبان از تمامی مردم شریف، مؤمن و انقلابی خراسان شمالی دعوت میکنیم با حضور گسترده و حماسی خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، بار دیگر ارادت قلبی خود را به مقام شامخ آن قائد مجاهد، شهدا و ارزشهای والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته و در خلق این حماسه ماندگار سهیم باشند.
همچنین از همه دستگاهها، نهادها، مجموعههای مردمی، اجرایی و فرهنگی استان دعوت می شود با همدلی و انسجام زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی و ملی و ادای دین به امام شهید را فراهم آورند.
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