پاسداشت خالقان «آقای شهید ایران» و «پدر امت» در نهمین شب «خیمه هنر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نهمین شب آئین «خیمه هنر» شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر در محوطه تئاتر شهر برگزار شد؛ شبی که بیش از هر چیز با آئین تجلیل از خالقان ۲ اثر موسیقایی با موضوع شهادت رهبر شناخته شد و در کنار آن، برنامه‌های متنوع موسیقی، شعر، تعزیه، نمایش و هنرهای تجسمی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در بخش ویژه این مراسم، از هاتف نیک‌پور، خواننده و خالق نماهنگ «آقای شهید ایران»، به پاس تولید این اثر که هم‌زمان با شهادت رهبر و آئین تشییع پیکر ایشان منتشر شد، تجلیل به عمل آمد. این نماهنگ با رویکردی حماسی و سوگوارانه، به یکی از آثار شاخص تولیدشده در روزهای پس از این واقعه تبدیل شده است.

همچنین فاطمه آقایی تهیه‌کننده نماهنگ «پدر امت»، به دلیل تولید این اثر مورد تجلیل قرار گرفت. «پدر امت» با صدای آوین، خواننده هوش مصنوعی تولید شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار مضامین آئینی و حماسی، روایتی هنری از اندوه و سوگواری مردم در پی شهادت رهبر ارائه می‌کند.

در ادامه برنامه، گروه «آوای ساحل» با اجرای سنج و دمام، فضای آئینی مراسم را آغاز کرد و گروه سرود «نوای ظهور» به اجرای قطعات حماسی پرداخت. آئین موسیقایی «سروخوانی» از استان چهارمحال و بختیاری و سوگ‌خوانی هاتف نیک‌پور نیز از دیگر بخش‌های موسیقایی این شب بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.

در بخش ادبی، علیرضا قزوه و محمدسعید میرزایی با شعرخوانی، حال و هوای عاشورایی و حماسی برنامه را تکمیل کردند. همچنین مجلس پرده‌خوانی «حبیب ابن مظاهر» با اجرای حسین ظاهری، روایتگر بخشی از حماسه کربلا بود.

اجرای مجلس تعزیه «عابس و شوذب» به سرپرستی قوام‌الدین قاسمی، نمایش «قائد» به کارگردانی پژمان شاهوردی و نمایش آثار هنرمندان هنرهای تجسمی در کنار نوای سنج و دمام، دیگر بخش‌های نهمین شب آئین «خیمه هنر» را تشکیل داد.

نهمین شب «خیمه هنر» در حالی به کار خود پایان داد که پاسداشت هنرمندانی که با خلق آثار موسیقایی به رویدادهای ملی و مذهبی واکنش هنرمندانه نشان داده‌اند، مهم‌ترین محور این شب بود و بر نقش هنر در ثبت و روایت رخدادهای معاصر تأکید شد.