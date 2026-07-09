بازخوانی کودتای «نقاب»؛ چگونه عملیات براندازانه پایگاه شاهرخی خنثی شد؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کودتای «نقاب» مخفف جمله نجات قیام ایران بزرگ، یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین توطئه‌های نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب بود. این عملیات براندازانه که طراحی شده بود از پایگاه سوم شکاری همدان پایگاه هوایی شهید نوژه به عنوان کانون فرماندهی آغاز شود، اهداف کلانی چون ساقط کردن حکومت نوپای جمهوری اسلامی، ترور بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و در نهایت بازگرداندن شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی به قدرت را دنبال می‌کرد.

پایگاه سوم شکاری همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نظامی ویژه، به کانون اصلی طراحی کودتای «نقاب» بدل شد. واقع شدن این پایگاه در ۵۰ کیلومتری همدان، دسترسی به جنگنده‌های سنگین اف-۴، فاصله کوتاه تا تهران برای حملات سریع هوایی و دوری از مناطق پرجمعیت برای حفظ محرمانگی از جمله دلایل برتری استراتژیک این پایگاه بود.

طرح عملیاتی کودتاگران شامل حملات هوایی به بیت امام خمینی (ره) در جماران، بمباران اهداف حساس همچون فرودگاه مهرآباد، مجلس و دفتر نخست‌وزیری، و سپس شکستن دیوار صوتی بر فراز تهران برای ایجاد رعب و وحشت بود. پس از تثبیت برتری هوایی، نیروهای زمینی موظف بودند با تصرف صداوسیما و پادگان‌های کلیدی، شرایط را برای بازگشت شاپور بختیار به قدرت و سقوط نظام جمهوری اسلامی فراهم کنند.

خلبان مامور بمباران بیت رهبر کودتا را افشا کرد

رهبر شهید انقلاب در آن زمان نماینده تهران و نماینده امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع بودند، که در خاطراتی می‌فرمایند که در سحرگاه ۱۸ تیر ۱۳۵۹، یکی از خلبانان مامور به بمباران بیت امام (ره)، تحت تاثیر عذاب وجدان و توصیه مادرش، به منزل ایشان مراجعه کرد و جزئیات طرح را برملا ساخت.

رهبر شهید انقلاب در تشریح این لحظه حیاتی فرمودند «نزدیک اذان صبح، فردی با کوبیدن بر در منزل، از طرح کودتایی خبر داد که با محوریت پایگاه همدان، توزیع پول میان عوامل و برنامه‌ریزی برای بمباران جماران و دیگر نقاط حساس در حال شکل‌گیری بود.»

رهبر شهید انقلاب علی‌رغم تردیدهای اولیه نسبت به صحت ادعاهای خلبان، به دلیل حساسیت موضوع به فوریت دستگاه‌های اطلاعاتی را در جریان قرار دادند. چند ساعت بعد، افشاگری موازی یک درجه‌دار از تیپ ۲۳ نوهد که با ارائه مدارک مکتوب عملیات به اداره دوم ستاد مشترک ارتش مراجعه کرده بود، زنجیره اطلاعاتی کودتا را تکمیل کرد. این دو گزارش هم‌زمان و متقاطع، نقشی کلیدی در شکست عملیاتی طرح «نقاب» و خنثی‌سازی به موقع آن ایفا کرد.

پس از این افشاگری«ستاد خنثی‌سازی کودتا» متشکل از واحدهای اطلاعات سپاه همدان، گروه مهندسی سپاه، انجمن اسلامی نیروی هوایی، و پرسنل متعهد ارتش تشکیل شد.

فرمانده سپاه پاسداران همدان در دوران دفاع مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به روایتی دقیق از این کودتا و ابعاد پنهان آن پرداخت و با اشاره کودتای پایگاه هوایی شهید نوژه یک سال پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داد، اظهار کرد: جبهه ملی و سازمان منافقین با هدف کشاندن روحانیت به حوزه‌های اجرایی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، بستر را برای ورود عناصر بیگانه آماده کرده بودند.

۷۰ درصد عوامل کودتا نیروهای رژیم پهلوی بودند

سعید طایفه نوروز با بیان اینکه۷۰ درصد از عوامل کودتا را نیروهای باقی‌مانده از رژیم پهلوی یعنی ساواکی‌ها تشکیل می‌دادند که پیش‌تر مورد عفو قرار گرفته بودند، افزود: تنها لایه‌های مدیریتی کودتا شامل نظامیان وابسته به غرب، نظیر ارتشبد آریانا و مهدیون می‌شدند.

وی فلسفه اصلی این اقدام را تلافی شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس و تلاش برای براندازی نظام با محوریت افسران غرب‌گرا دانست و ادامه داد: کودتا با حرکت افشاگرانه یک خلبان لو رفت.

فرمانده سپاه پاسداران همدان در دوران دفاع مقدس نقش مادر یک خلبان را در افشای این نقشه شوم حیاتی خواند و گفت: مادری مؤمن و هوشیار، با درک شرایط کشور، فرزند خلبان خود را وادار به افشای نقشه کودتا کرد. این خلبان به پادگان ولی‌عصر (عج) مراجعه و عملیات را افشا کرد اما کسی حرف او را باور نکرد و در نتیجه خلبان به محضر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب که در آن زمان نماینده وقت امام در شورای عالی دفاع بودند رفت و موضوع مطرح کرد.

سردار طایفه نوروز با بیان اینکه محسن رضایی از خلبان لو دهنده عملیات که رضوان نام داشت به همدان آمده و موضوع را به من بگوید، افزود: برادر رضوان شبانه به همدان آمد و به من گفت که امشب قرار است پادگان تصرف شود.

وی با بیان اینکه در سال ۵۹ سپاه در شهرستان‌ها به شکل ساختاریافته وجود نداشت، اما ما با حدود ۴۰ تا ۵۰ نیروی وفادار، عملیات خنثی سازی کودتا را آغاز کردیم، افزود: طبق اطلاعات دریافتی، مرکز تجمع کودتاچیان یک کارخانه شن و ماسه در نزدیکی پایگاه نوژه تعیین شده بود.

کفش ورزشی مشخصه کودتاچیان بود

فرمانده سپاه پاسداران همدان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: مشخصه شناسایی کودتاچیان «کفش‌های ورزشی» بود؛ آن‌ها قصد داشتند با نفوذ به پایگاه، سحرگاه عملیات پروازی را آغاز کرده و نقاطی از کشور از جمله جماران را بمباران کنند.

درباره نحوه خنثی‌سازی کودتا بیان کرد: نیروها را به دو بخش تقسیم کردیم؛ بخشی به سرپرستی برادر حسن مرادی مسئول آموزش سپاه به سمت کارخانه شن و ماسه اعزام و باقی نیروها با همکاری پلیس در سه‌راهی نوژه و مسیرهای مواصلاتی مستقر شدند.

وی در ادامه افزود: من پنج نفر را به داخل پایگاه شهید نوژه فرستاده بودم تاکید کردم هرکس به باند پرواز نزدیک شد، هدف قرار گیرد.

سردار طایفه نوروزی ادامه داد: کودتاچیان خلبانی که همراه برادر رضوان بود را از خودرو پیاده کردند و قصد به شهادت رساندن او را داشتند اما با عمل نکردن سلاح آن‌ها و دخالت سریع یکی از نیروهای سپاه به نام «عسکری» ورق برگشت و کودتاچیان متواری شدند، در این درگیری سه تن از خلبانان عامل کودتا که می‌خواستند جماران را بمباران کنند، به هلاکت رسیدند.

وی به نقش مردم محلی در خنثی سازی کودتا اشاره کرد و ادامه داد: پیرمردی روستایی به همراه دامادش، تکاوری را که حامل چتر نجات بود و قصد پیوستن به مرکز تجمع را داشت، با هوشیاری خلع سلاح و دستگیر کردند.

فرمانده سپاه پاسداران همدان در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه صبح روز بعد چهار نفر از کودتاچیان دستگیر شدند، افزود: از سپاه همدان برای کسب تکلیف با محسن رضایی تماس گرفتیم و محسن رضایی با دستور توقف دستگیری‌ها را داد و اما گفت کخ ورود و خروج با پایگاه شهید نوژه ممنوع شود.

وی با تاکید بر اینکه در همدان هیچ اعدامی در مورد کودتاچیان انجام نشد، افزود: افراد دستگیر شده، شامل خلبانان و کادر آماده برای تصرف پایگاه، به تهران اعزام شدند.

سردار طایفه نوروز در پایان به سه شاخه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی کودتای پایگاه هوایی شهید نوژه اشاره کرد و افزود: با وجود دستگیری عوامل اجرایی در همدان، سرشبکه‌های اصلی کودتا در آن زمان متواری بودند.

وی تاکید کرد: مشاهده توانمندی های جمهوری اسلانی و نیت پلید بازداشت‌شدگان، به من ثابت کرد که حفظ این انقلاب فراتر از محاسبات انسانی و در ید قدرت خداوند متعال است.