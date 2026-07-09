نوری:همه امکانات برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمننوری صبح پنجشنبه با بازدید میدانی از زائر سرا محل واسکان و پذیرایی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس از آماده و بینقص بودن روند آمادهسازی زیرساختها خبر داد.
نوری با اشاره به اینکه این بازدید که با هدف بررسی و ارزیابی نهایی امکانات فراهم شده برای زائران انجام شد، گفت: در بخشهای درمان، پشتیبانی، تغذیه و اسکان، تمامی امکانات لازم بدون هیچگونه نقصی مهیا شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای بیوقفهی تمامی خدمتگزاران بهویژه نیروهای سپاه در سازماندهی امور، از میزان آمادگی بالای تیمهای اجرایی خبر داد.
نوری در ادامه با اشاره به روحیه بالای خادمان مستقر در این زائرسراها گفت: عشق به امام شهید در میان خادمان ملت موج میزند و آنها با تمام توان در حال خدمترسانی هستند.
وی همچنین افزود: مراسم تشییع، حماسهای ماندگار و عبرتی برای تمام فرمانروایان جهان خواهد بود تا بدانند اهمیت واقعی زیستن در چیست.
استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد که مردم و نیروهای اجرایی با انجام دقیق وظایف خود، آمادهاند تا در فضایی معنوی و باشکوه، پیکر مطهر رهبر شهید را «بر بال ملائک»، تشییع می کنند.
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