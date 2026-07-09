https://mehrnews.com/x3cwJy ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۰ کد مطلب 6882958 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۰ آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین خمین- در این ویدئو آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6882958 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه صدو بیست ونهمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری ۱۲۹ شب ایستادگی و مقاومت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه برچسبها خمین تشییع رهبر شهید انقلاب تجمع مردمی
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