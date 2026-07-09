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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۰

آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین

آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین

خمین- در این ویدئو آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6882958

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