https://mehrnews.com/x3cx25 ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6883670 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6883670 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم دیار آفتاب با رهبر شهید همپا با تشییع کنندگان در مشهد آیین وداع با قائد شهید امت در حسینیه شهدای اراک مهرگان عزادار امام شهید آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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