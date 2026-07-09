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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰

اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب

اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب

محلات- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6883670

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